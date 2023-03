Po vlně internetových stížností se město rozhodlo, že vydá vyhlášku, která by podobné obtěžující radovánky omezila. Podle městské policie přitom na přelomu loňského a letošního roku tak velké množství stížností přímo strážníci nezaznamenali. „Přímo stížnosti na odpalovaní pyrotechniky neevidujeme, patří do skupiny stížností na občanské soužití. Ale subjektivně je třeba říct, že loni se neodpalovalo tolik petard jako v předchozích letech,“ řekl mluvčí děčínské městské policie Tomáš Pavlík. V předchozích letech první petardy začaly vybuchovat na začátku prosince a palba skončila až na začátku ledna.

„Chystáme vyhlášku, ale sám moc dobře vím, že vyhláška tento problém nikdy nevyřeší. Těžko se vymáhá její dodržování. Mají s tím zkušenosti i jiná města,“ uvedl náměstek primátora pro prevenci kriminality Václav Němeček (ANO). Vymáhání dodržování takové vyhlášky je komplikované. Strážnici by totiž museli mít zadokumentované, že konkrétní člověk zapálil konkrétní petardu. Případně jej při tom přímo vidět.

Zapravdu mu dávají zkušenosti pražské městské policie. V hlavním městě platí na vybraných lokalitách zákaz odpalování pyrotechniky, především v památkové zóně v centru města. I přesto se během poslední silvestrovské noci historické jádro proměnilo v jednu velkou bojovou zónu a nebe rozzářily desítky tisíc rachejtlí. Podle mluvčí pražských strážníků byla minulá silvestrovská noc pro strážníky výrazně náročnější než ty předchozí. „Před rokem řešili strážníci 234 případů spojených se zábavní pyrotechnikou, letos toto číslo vystoupalo na 355. Meziroční nárůst tedy dosahoval téměř 52 procent,“ uvedla Seifertová s tím, že o více než sto procent vzrostl také počet telefonátů na linku 156 souvisejících s pyrotechnikou.

Ohňostroje opět potrápily zvířata. Podepište petici, vyzývají ochránci

Podobné zkušenosti mají také v dalších městech, kde se rozhodli pro regulaci pyrotechniky. Jinou cestou se při omezování ohňostrojů vydali například v Německu, kde platí celoroční zákaz prodeje pyrotechniky s výjimkou několika málo dní před koncem roku. „To je zajímavá myšlenka, kterou by určitě stálo za to projednat na sněmovní půdě,“ doplnil náměstek pro legislativu a poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). Právě na nutnost celostátního řešení upozorňují odpůrci ohňostrojů již řadu let. Kromě škod na přírodě, které je možné omezit tichými rachejtlemi, ohňostroje totiž významně škodí také lidskému zdraví, během silvestrovské noci se totiž do ovzduší dostanou kromě jiného desítky tun těžkých kovů.

Přesto, že v sousední zemi platí celoroční zákaz prodeje pyrotechniky, je se možné i tam setkat s nechtěnými ohňostroji, pyrotechniku pašují do Německa například fotbaloví ultras, především ti drážďanského Dynama. Ti si zajišťují pyrotechniku pašováním z Česka a Polska, kde je volně prodejná lidem starším osmnácti let.