S tím, jak vypadá nyní zázemí, není město spokojené. „S pomocí profesionálního designéra by zde měl vzniknout moderní, originální a přívětivý veřejný prostor, který by odpovídal nárokům návštěvníků tohoto regionu, ale i občanů Děčína,“ uvedl náměstek děčínského primátora pro rozvoj Jan Skalický.

Součástí revitalizace má být úprava povrchu zpevněných i zelených ploch, která musí respektovat například případný vjezd záchranářské techniky. Vyřešit je třeba také umístění samoobslužných úložných boxů, laviček či stojanů. Připraví se také návrh nového informačního systému, který zahrnuje návštěvní a provozní řád, mapu cest a další informace. "Obrazovku na skále je třeba lépe zakomponovat do nástupního prostoru, a to včetně ochrany před pádem kamenů," doplnil mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Stezky v lesoparku pod Kvádrberkem čeká rekonstrukce. Začít by měla už v březnu

Na jaře město chystá také tradiční revizi všech stezek. Turistická sezona na ferratě odstartuje 1. dubna.

Via ferrata v centru města patří k nejatraktivnějším turistickým cílům, ročně ji navštíví několik desítek tisíc lezců. Je zároveň nejdelší ferratou v Česku a zároveň nabízí nejvíce způsobů, jak stěnu zdolat. V provozu je od roku 2014, lezci si mohou vybrat ze 16 různých cest. Každá je jinak dlouhá a obtížná. Ferrata je volně přístupná a zdarma, platí se pouze za zapůjčení nutného vybavení, které je k dispozici v půjčovně v její bezprostřední blízkosti. Vhodná je pro fyzicky zdatné jedince bez horolezeckých zkušeností, vylézt ji zvládnou i sportovně nadané děti.

Z historie via ferraty v Děčíně

2014: Zprovoznění Via ferraty Pastýřská stěna

2019: Odstranění objektu bývalého vstupu do výtahu

2020: Veřejná zakázka Zázemí via ferraty – zpracování návrhu a projektové dokumentace. Soutěž byla zrušena, žádný návrh nebyl vybrán.

2021: Začátek přípravy architektonicko-urbanistické soutěže o návrh řešení revitalizace Labského nábřeží, a to včetně prostoru nástupu na ferratu.

2023: Na poradě projektů projednán návrh na zahájení přípravy a realizace revitalizace veřejného prostoru nástupiště na Via ferratu Pastýřská stěna v návaznosti na připravovanou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh řešení revitalizace Labského nábřeží.

Zdroj: Město Děčín