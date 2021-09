Žně jsou v plném proudu. Ale tentokrát ne ty zemědělské, nýbrž kulturní. Milovníci umění mají z čeho vybírat. Alespoň na Děčínsku. V České Kamenici pokračuje hvězdami nabitý Kamenice fest, v Děčíně probíhá festival pouličního divadla, už desátý ročník Memoriálu Karla Jarolíma.

Festival pouličního divadla v Děčíně nabízí pohádky, koncerty, ale i one man show. „Kdo má rád Ondřeje Rumla, měl by do Křížové ulice dorazit v sobotu ve 20 hodin na One man show Nahubu. Jedná se o ojedinělý projekt, na tuzemské poměry naprosto neotřelý, protože zpěvák si veškerou hudbu vytváří sám pouze svým hlasem. Nejedná se o klasické hudební vystoupení, ale spíše o unikátní a zábavné propojení divadla a hudby,“ zve na jedno z největších lákadel festivalu mluvčí děčínského magostrátu Luděk Stínil.

Oblíbená přehlídka v Křížové ulici odstartovala už v pátek. Diváci viděli například koncert newyorského jazzmana, skvělého klarinetisty a držitele ceny Grammy Orana Etkina. Dalším lákadlem bylo divadelní představení s Davidem Suchařípou, Michaelou Dolinovou a Ivou Hüttnerovou s názvem Domácí@štěstí.hned. „Festival pouličního divadla je v Děčíně tradiční akcí, letošní program je opět velmi pestrý včetně zahraničního zastoupení mezi účinkujícími,” říká náměstek děčínského primátora Martin Pošta. Vstup na všechna představení je zdarma.

Sobotní program odstartuje už ve 13 hodin. Nejprve si přijdou na své děti, první se bude hrát pohádka O pračlovíčkovi. V 15 hodin pak na scénu přijde Kouzelný zvon a v 16.45 hodin se začne hrát příběh Dlouhý, široký a bystrozraký.

Ale také hudební nadšenci si v programu najdou své. Ve 14 hodin začne koncert Tomáše Kostky a Ivy Šulcové. V 15.45 a v 17.45 se pak představí Scott Ibex, multiinstrumentalista původem z New Yorku.

Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v 18.30 hodin komediální představení Láska za koronu.

Několik víkendů probíhá v České Kamenici na mnoha místech po městě Kamenice fest. I tato sobota 4. září nabídne bohatou hudební nadílku. „Jsem zvědavá hlavně na Buty, mám jejich písničky hodně ráda. Ale podívám se i na ostatní, zajímá mě třeba i floristická show,“ těší se Mirka Forejtová z Děčínska.

Floristická show začne ve 14 hodin v prostoru parkoviště pod floristickou dílnou Kucharovič. Na Kulturák stage zahrají Ray, Magdalena Ochotná & Manoli a od 20 hodin pak Tygroo. Na náměstí Míru od 12 do 14 hodin potěší své příznivce Děčínská dechová kapela. Na Mír stage se pak ukáží Aiko, James Harries, Oran Etkin a od 21 hodin Buty.

Kamenice fest bude ale pokračovat i dál. „Nenechám si určitě ještě ujít Báru Polákovou a Kláru Vytiskovou,“ plánuje Mirka Forejtová. Poláková se představí v České Kamenici v pátek 10. září, Vytisková o den později. Na Kamenice fest zavítají například také ještě Ivan Hlas trio nebo minus123 minut.