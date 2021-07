Plynaři zde totiž budou dělat bodový výkop pro připojení plynovodního řadu. Po tuto dobu bude doprava na frekventované křižovatce řízena semafory nebo lidmi.

Celá rekonstrukce plynovodu na Teplické ulici by měla podle dosavadních předpokladů hotová do konce letních prázdnin. Do stejného termínu by měla být hotová také oprava vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží, které je v současné době zcela neprůjezdné.