Další velké dopravní komplikace čekají řidiče v Děčíně. Kvůli opravě kanalizace a vodovodu totiž nebude možné na začátku června více než dva týdny projet okolo Ovčího můstku po frekventované výpadovce na Teplice a k dálnici.

Pokračování výměny potrubí na Teplické ulici zasáhne řidiče především během prvních dvou týdnů. Už dnes má stavební firma připravený suchovod, do kterého přepne během prací vodu. „Nejkomplikovanější a zároveň pro řidiče nejnáročnější bude hned první část u Ovčího můstku, na které budeme pracovat od 8. do 22. června. Je tam křížení vodovodních řadů a napojovací místo kanalizační,“ vysvětlil stavbyvedoucí Marek Jendrýsek z firmy Rekultivace Ústí nad Labem. Po tuto dobu bude uzavřená křižovatka u Ovčího můstku směrem na Pivovarskou ulici. Veškerá doprava tak bude jezdit dál po Teplické až k muzeu, odkud budou moci řidiči pokračovat podél nádraží.

Během výkopů se vodaři dostanou do více než čtyřmetrové hloubky, v níž leží kanalizace. Vodovod je pak mělčeji. Kvůli tomu bude nutné v rýze instalovat pažící boxy, které budou bránit sesunutí zeminy.

V dalších týdnech bude stavební firma pokračovat směrem k evangelickému kostelu, doprava se po otevření křižovatky vrátí zpět na Pivovarskou. Po Teplické v té době budou moci jezdit pouze autobusy a zásobování. Další kritické místo přijde při výkopech u divadla. „Tady je to tak úzké, že nebudou moci projet ani autobusy. To bude trvat přibližně dva týdny,“ doplnil Jendrýsek. Krajské i městské autobusy tak budou muset jezdit po Pivovarské ulici.

Dopravní změny ale zasáhnou během první etapy i vzdálenější místa. To platí především pro odbočku u mototechny do ulice Čsl. mládeže. „Úsek ulice Čsl. mládeže mezi křižovatkou s Teplickou ulicí a okružní křižovatkou u mototechny bude veden jednosměrně, pouze autobusy budou moci využívat oba směry,“ vysvětlil dopravní inženýr Miroslav Ouzký. Toto řešení zvolil proto, aby co nejméně zasáhlo veřejnou dopravu.

„To se mi ulevilo. Takže ještě nemusím jít do důchodu,“ řekl majitel autoservisu vedle internátu na středečním setkání, které uspořádal magistrát společně s investorem Severočeskou vodárenskou společností a stavební firmou. Obával se totiž, že do jeho firmy nebudou moci klienti ani zásobování. Spolu s ním dorazilo přibližně dvacet lidí. Převážně podnikatelů, kteří se zajímali hlavně o to, jak budou moci během stavby zásobovat své provozovny. Báli se totiž toho, že budou po nějakou dobu zcela odříznutí od zásobování.

Oproti předchozím uzavírkám nebude omezený provoz na kruhovém objezdu u Lidlu. „Vzhledem k tomu, že se nejedná o opatření na půl roku nebo na rok, jako to bylo předtím, tak tam žádné omezení průjezdu nebude. Je potřeba totiž počítat s tím, že nějakou dobu trvá, než si na změnu lidé zvyknou. Doba dvou týdnů není taková, aby omezení u Lidlu splnilo očekávaný efekt,“ doplnil Miroslav Ouzký. Svou roli hraje také hustota dopravy. Ta se po dvou měsících koronakrize těžko odhaduje.

V posledních letech to není v Děčíně první stavba, která výrazně zasáhne do dopravy ve městě. Největší problémy nadělala stavba Vilsnické spojky, kvůli které se ve městě tvořily dlouhé kolony. Během budování estakády a kruhového objezdu u Lidlu totiž bylo nutné uzavřít podjezd Pětimostí u podmokelské pošty, který je součástí silnice od Liberce na Teplice. Auta tak, včetně těžkých kamionů, musela kličkovat úzkými podmokelskými ulicemi.