/FOTO/ Po více než čtyřech měsících politického vakua by Děčín měl mít nové vedení. Ve čtvrtek 22. října dopoledne podepsalo pět stran a sdružení koaliční smlouvu.

V Děčíně podepsali novou koaliční smlouvu. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Primátorem by se měl stát Jiří Anděl (ANO), který by měl mít čtyři náměstky. Koalice bude mít v 27členném zastupitelstvu většinu 15 hlasů. K podpisu koaliční dohody došlo na netradičním místě. Členové nové koalice se totiž sešli na terase kulturního domu Střelnice, ve kterém mělo ve stejný čas začít jednání zastupitelstva. To ale primátor Jaroslav Hrouda s odkazem na covidovou epidemii necelých 24 hodin před jeho začátkem zrušil.