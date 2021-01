Nový azylový dům by mohl vzniknout v Děčíně na Benešovské ulici v budově bývalého internátu.

Azylový dům. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Jeho přestavba pro využití v sociálních službách by měla vyjít na 28 milionů korun, většinu by měla pokrýt dotace. Právě podání žádosti o tuto dotaci budou příští týden ve čtvrtek schvalovat na svém jednání zastupitelé. Podle zveřejněných podkladů by spoluúčast měla být nejméně osm milionů korun, v případě úspěšné žádosti by se s přestavbou mělo začít ještě letos, hotová by měla být v roce 2022. Kromě azylového domu by v budově na Benešovské ulici měly být i prostory pro krizové bydlení.