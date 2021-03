Nejméně do 21. března nepojede v Děčíně desítka spojů městské autobusové dopravy určených především pro školáky.

Kromě jarních prázdnin, které jsou tento týden, do provozu autobusové dopravy zasáhlo také vládní nařízení, které nejméně do 21. března uzavřelo téměř všechny školy. V Děčíně tak nepojedou některé spoje mířící do Bynova. Dočasně zrušený byl také jeden ranní spoj na Letnou, kam jezdí studenti průmyslové školy. Dohromady byly zrušené čtyři ranní spoje na lince 202, tři na lince 212 a po jednom na linkách 201, 204 a 209.