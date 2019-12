Se zvýšením poplatku počítá už také návrh rozpočtu pro příští rok, který budou, stejně jako novou vyhlášku, projednávat zastupitelé příští týden ve čtvrtek. „Jedním z důvodů je, abychom mohli odpady svážet častěji. Především na těch místech, kde si lidé stěžují, že odpad leží kolem popelnic,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Anděl.

Roční příjmy města by měly díky novince stoupnout z 21,5 milionu na 33,3 milionu korun, pokud by zaplatili všichni plátci a nikdo nedlužil. Zároveň se zvednou výdaje spojené se svozem a likvidací komunálního odpadu. Oproti letošnímu roku mají náklady stoupnout o téměř devět milionů na 51 milionů. Sníží se tak množství peněz, které musí město do systému likvidace komunálního odpadu dávat z jiných příjmů. „Sumu, kterou nevybereme, musíme vzít jinde. Takže třeba na úkor chodníků, které se neustále propírají, škol, školek nebo sportu. Peníze tu jsou pouze jedny,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda s tím, že se také výrazně zvýšilo množství a hlavně objem odpadu, který lidé dávají do popelnic.

Svozu odpadů se už několik měsíců věnuje pracovní skupina, která kromě jiného doporučila právě zvýšení poplatku, protože byl neúnosně nízký. „Chceme lepší nádoby, chceme je dát na lepší místa. To také něco stojí,“ doplnil primátor.

Velkým problém jsou pro většinu měst dluhy, které lidé mají za svoz odpadů. Děčínu takto dluží více než 27 milionů korun. Velmi často se jedná o lidi, kteří mají několik exekucí, případně jsou nedostižní, protože mají trvalá bydliště na městských úřadech, často po celé České republice.

V Kamenici bude svoz efektivnější

Změny ve svozu odpadů chystají také v České Kamenici. Také v tomto více než pětitisícovém městě výrazně přispívají na svoz odpadu. Ten je vyjde na přibližně osm milionů korun, z městské poklady jde zhruba 4,5 milionu. Oproti Děčínu ale zatím se zdražením nepočítají. „Nejdříve chceme systém svozu zefektivnit. Od příštího roku proto zavedeme popelnice na tříděný odpad ke každému domu. Spolu s tím zvažujeme další úsporné kroky, třeba snížení frekvence svozu. To by nám mohlo ušetřit značné prostředky,“ zmínil českokamenický starosta Jan Papajanovský. Poté si chce vedení města nový systém vyhodnotit a teprve následně přistoupit případně k úpravě ceny svozů. Nyní platí Českokameničtí ročně za osobu 500 korun.

O zvýšení poplatků za svoz odpadů prozatím neuvažují ani ve Varnsdorfu nebo Rumburku. „U nás funguje platba pomocí známek za odpadovou nádobu, pro příští rok s jejím navýšením nepočítáme,“ uvedl starosta Rumburka Lumír Kus. Například za každotýdenní vyvážení popelnice o objemu 80 litrů zaplatí lidé z Rumburka 940 korun ročně. Stejně častý svoz odpadu popelnice o polovinu větší vyjde na 1400 korun.