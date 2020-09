S vámi o vašich problémech. To je motto nového diskusního projektu, který spustila redakce Děčínského deníku a eventové oddělení Deník s Vámi z vydavatelství Vltava Labe Media. Tentokrát jsme se v diskuzi zaměřili na problémy Šluknovska. Podle starostů, kteří se setkání v Lipové zúčastnili, je dlouhodobě trápí stav zdravotnictví v regionu.

Zdroj: DeníkNeutěšená je situace především v rumburské nemocnici, kterou nedávno koupil Ústecký kraj. V Lužické nemocnici nefunguje akutní chirurgie, časté odstávky má také interna. Sanitky tak musí všechny vážnější případy vozit do Děčína nebo do České Lípy. V regionu totiž žádná další plnohodnotná nemocnice není. „Nedávno jsme museli volat k mamince sanitku, lékař ani neváhal a okamžitě volil převoz do Děčína. To mluví o všem. Je to daleko, navíc ta sanitka pak v regionu chybí,“ svěřil se se svou zkušeností starosta Lipové Pavel Svoboda. Podobně před lety pochodil i starosta nedalekého Vilémova Zdeněk Černý, jehož otec skončil se zlomeninou nohy až v Ústí nad Labem.

Stejně jako v jiných oblastech, tak i ve zdravotnictví mnohdy za stát zaskakují obce. Investují do oprav ordinací, motivují studenty medicíny, aby působili v jejich regionu, nebo platí provoz nemocnice. Tak, jako tomu donedávna bylo v Rumburku, který musel ze svého rozpočtu financovat zařízení pro 55 tisíc lidí. „Povinnost zajistit zdravotní péči mají z pohledu zákona pojišťovny, tu politickou ale mají kraje. Stačí se podívat, jak to funguje v Libereckém kraji, kde velmi rychle vyřešili problémy ve frýdlantské nemocnici, kterou začlenili do krajských struktur,“ zmínil dolnopoustevenský starosta Robert Holec.

Kraj plánuje do Lužické nemocnice mohutně investovat. Tento týden schválil přijetí úvěru 1,5 miliardy, třetina z této částky má putovat právě do Rumburka. „Je to klasická předvolební akce, takových usnesení mohou přijmout, kolik chtějí. Když se podíváte do podkladů tohoto usnesení, tak uvidíte, že Lužická nemocnice má přijít na řadu v letech 2024 – 2025, tedy až v dalším volebním období,“ kritizoval krajský postup senátor a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart.

Jak se starostové na setkání shodli, bez kvalitního a dostupného zdravotnictví bude těžké udržet lidi na Šluknovsku, natož nové přilákat. Jenže v problémech není jen nemocniční péče, doslova před zhroucením jsou některé ambulantní obory. Chybí především specialisté, kteří jsou navíc už často v důchodovém věku. To platí například pro stomatology. „Z 23 zubařů na Šluknovsku jich jen šest není v důchodovém věku. A z těchto šesti jsou jen tři mladší 54 let. Nám se povedl v Krásné Lípě malý zázrak, kdy jsme sehnali dva mladé zubaře. Ale stálo nás to na přípravě prostor pro ordinaci dva miliony korun,“ připomněl nelichotivou statistiku předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Během několika let se tak může naplnit katastrofický scénář, kdy ve Šluknovském výběžku nebudou téměř žádní stomatologové.

Nechybí ale jen specialisté, ve velké části vesnic v nejsevernějším českém regionu nemají ani praktického lékaře pro dospělé nebo dětského lékaře, případně mají ordinační hodiny jen několik dní v týdnu. Aby alespoň ty stávající doktory v obcích udrželi, snaží se jim vyjít vstříc. Lékaři mohou například využívat ordinace v obecních objektech, za které nemusí platit nájem. Některá města pak nabízejí pozemky na stavbu domů nebo obecní byty. Podle Pavla Svobody nebo starosty Rybniště Romana Forfery by dočasným řešením mohlo být znovuzavedení umístěnek, díky kterým by se podařilo nedostatek lékařů snížit.