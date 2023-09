FOTO: David Vávra pracuje na Palachově pomníku, ten odhalí příští rok v lednu

Příští rok v lednu by se měl u kostela na Teplické ulici v Děčíně rozzářit pomník Jana Palacha. Jeho autor, architekt David Vávra, dorazil v úterý 5. září do Děčína, aby spolu se svými kolegy a lidmi, kteří budou pomník vyrábět, doladil detaily unikátního interaktivního pomníku. Ten bude mít podobu srdce, které se rozzáří modře nebo červeně. To podle toho, zda se lidé dotknou ruky Jana Palacha nebo Jana Zajíce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na chystaném pomníku Jana Palacha pracuje architekt David Vávra. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura