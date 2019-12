Cílem projektu je obdarovat děti z chudých rodin dárky v krabicích od bot. Lidé je mohou nosit na sběrná místa s označením, zda jsou vhodné pro dívku či chlapce a jakého věku. Sbírka už proběhla v komunitním centru Kostka Krásná Lípa a stále ještě probíhá na faře Českobratrské církve evangelické v Bezručově ulici v Děčíně.

„Tím, že se zde sbírka koná několik let, spousta lidí už o tom ví a automaticky dárky nosí. Letos jsme dali dohromady seznam vytipovaných dětí ve spolupráci s organizacemi a institucemi v Děčíně, které se s nimi dostávají do kontaktu. Tuším, že je to asi 400 dětí,“ uvedla koordinátorka děčínské sbírky Jana Šteffelová.

Právě díky jejich spolupráci pak koordinátorky dárky do rodin rozvezou. Letos se však prozatím podařilo vybrat dárků méně než loni. Dosud se jich na faře nahromadilo kolem 190.

„Ještě pořád mají lidé čas dárečky nosit. Umím si představit, že mohou chodit ještě v neděli, kdy tady probíhají od 10 do 12 hodin bohoslužby, takže tu vždycky někdo je,“ doplnila Šteffelová. Dárky je možné nosit po telefonické domluvě s hlavní koordinátorkou Michaelou Randákovou na telefonu 776 817 969.

Letošním novinkou je, že každé sběrné místo zveřejnilo na webu projektu www.krabiceodbot.cz počty dárků, které pro děti určitého věku potřebují. „Tato novinka nám pomůže vybrat dárky i pro ty věkové skupiny dětí, na něž se v minulosti nedostávalo. Zároveň nám usnadní organizaci a zabrání zbytečnému převážení dárků po republice,“ řekl mluvčí projektu Pavel Hanych.

V Děčíně už mají dost dárků pro dívky ve věku do 4 let a pro chlapce ve věku do 2 let. Radost mohou ještě dárci udělat děvčatům ve věku od 5 do 17 let a hochům ve věku 3 až 17 let. Nejméně dárků se prozatím sešlo pro chlapce od 12 do 17 let věku.

Krabice může být jediným balíčkem, které dítě pod stromečkem najde. Je tak vhodné do ní zabalit více různorodých drobných dárků. Můžou to být tužky, pastelky, sešity, skicáky, vodové barvy, štětce, sportovní potřeby, společenské hry, knížky přiměřené věku dítěte či třeba bonbony. Dětem jistě udělá radost i hezké oblečení, plyšové hračky, dívkám panenky, kosmetika a bižuterie, chlapcům například nářadí nebo autíčka. Dárci mohou přidat také vánoční přání i fotografii.

Věci by neměly být moc opotřebované, příliš staré nebo také křehké či nebezpečné. Vhodné nejsou peníze ani drahá elektronika. Ti, kteří by rádi přispěli finančně, mohou poslat prostřednictvím webových stránek krabici on-line na dlouhodobou pomoc dětem v nouzi.