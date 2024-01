S primátorem souhlasí také opoziční zastupitel za ODS a člen finančního výboru Martin Kubš. „Doporučení na zvýšení koeficientu dával minulý výbor. Z mého pohledu je v pořádku zachovat koeficient na stávající výši, rozhodně bych jej nezvyšoval,“ uvedl Kubš.

Lidé si kvůli vládnímu balíčku připlatí

Kolik? Platí velmi jednoduché pravidlo, čím větší byt nebo dům, tím větší zvýšení. Daň z nemovitosti je totiž závislá na rozloze. Zatímco loni byla základní sazba dvě koruny za metr čtvereční, letos je to 3,50. Za padesátimetrový byt v Děčíně tak lidé zaplatí v roce 2024 747 korun, loni to bylo 427 korun. U bytu o 80 metrech čtverečních v Děčíně, jehož majitel má podíl na pozemku pod domem, tato daň vzrostla z 683 korun na 1196 korun.

Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí.

* Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu.

* Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

A co na to obyvatelé Děčína, které Deník oslovil? „Pokud by se zvýšení daně promítlo do kvality služeb, bylo by to v pořádku. Protože ale na druhé straně dochází k seškrtání sdílených daní, je to jen záplatování státního rozpočtu," myslí si například Jiří Janda z Děčína.

Pokud si ale budou chtít majitelé domů nebo bytů zkontrolovat, zda jim finanční úřad daň správně vyměřil, je výpočet poměrně složitý a vstupuje do něj hned několik koeficientů, které je potřeba násobit. Kromě rozlohy bytu je potřeba počítat s koeficientem zohledňujícím velikost obce, inflačním koeficientem, koeficientem určeným samotnou obcí a koeficientem určeným podle toho, zda k bytu náleží, či nenáleží podíl na pozemku. Na konci článku máme modelový příklad, podle něhož si vaší daň můžete jednoduše spočítat – stačí zadat velikost vašeho bytu/domu.

V případě Děčíně se tak musí vynásobit rozloha bytu, koeficient podle velikosti obce 3,5 (pro Děčín), koeficient 1,22 pro byty s podílem na pozemku (tedy třeba také byty v SVJ), základní sazba 3,50 koruny za metr čtvereční a místní koeficient, který je v případě Děčína 1.

Například ve Varnsdorfu je koeficient podle velikosti obce 2. „“Ze zvyšování daní asi nemá nikdo radost. Ale nemám s tím problém. V mém případě je zvýšení 70 - 80 korun měsíčně," je se zvýšením daně smířený Jan Louka z Varnsdorfu.

Díky zvýšení daně z nemovitosti, která patří k nejméně oblíbeným, získají obce na Děčínsku desítky milionů korun. Jen přímo v Děčíně by výběr této daně měl vzrůst o 23 miliony korun na 52 milionů korun. Obce ale na tomto růstu příliš nevydělají.„Toto zvýšení pouze kompenzuje skutečnost, že u sdílených daní došlo ke snížení podílu měst a obcí na těchto daních. Nejde proto o celkové navýšení inkasa daní,“ vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.