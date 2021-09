Koeficient daně z nemovitosti se v Děčíně příští rok nezvýší. Ve čtvrtek 23. září o tom rozhodli na svém jednání zastupitelé. Ti tak odmítli návrh finančního výboru na přenastavení koeficientu.

Ilustrační foto | Foto: Město Děčín

Pokud by zastupitelé návrh schválili, znamenalo by to pro obyvatele města další zdražení bydlení.