Další změna. Do Saska je možné vyjet bez testů či karantény na 24 hodin

Do sousedního Saska bude možné od 1. října opět cestovat. Poté, co v závěru minulého týdne spolkové úřady zařadily celou Českou republiku mezi rizikové oblasti, bylo možné do sousední země vycestovat pouze s negativním testem na covid, nebo se podrobit karanténě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura