Dohromady 150 metrů krychlových vody bude v nejbližších týdnech rozmístěno ve speciálních vacích na území Národního parku České Švýcarsko. Voda má sloužit hasičům pro prvotní hašení lesních požárů po dobu, než dorazí další cisterny s velkou zásobou vody a zabránit tak rozšíření ohně do ničivé podoby, kterou České Švýcarsko zažilo loni v létě. Z každého padesátikubíkového vaku, který vyvinula a vyrobila děčínská firma, bude možné naplnit přibližně dvanáct malých cisteren.

Hasiči si vyzkoušeli nové velkokapacitní vaky na vodu pro České Švýcarsko. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Vývoj speciálních vaků na míru, které umožňují plnění ventily a vyprazdňování pomocí otvoru pro savici, trval několik měsíců. Spolupracovali na něm hasiči s děčínskou firmou Jabor, vývoj a výrobu pak financovala správa národního parku. Specifické je například uložení vaků přímo v terénu. Ještě než hasiči vak poprvé napustili vodou, vyzkoušel jeho těsnost výrobce přetlakováním vzduchem. „Toto je prototyp, v prvním kole bychom jich měli vyrobit dohromady tři. Hotové by mohly být do konce měsíce,“ říká výrobní ředitel společnosti Lukáš Jabor. Dohromady budou stát všechny zásobníky na vodu více než jeden a čtvrt milionu korun, jeden vyjde na 83 tisíc korun bez daně.

Do tvorby nádrží výrazně promlouvali hasiči, kteří měli požadavky především na jejich napouštění a vypouštění. Tedy aby bylo možné dostatečně rychle vodu odebírat do cisteren. „Firma udělala na základě našich připomínek některé úpravy. Nyní skončilo testování, nyní by mělo následovat umístění do terénu. Je to významný doplněk při likvidaci požárů lesa. Je si ale potřeba uvědomit, že padesát kubíků vody pokryje jen počáteční hasební práce s tím, že se bude řešit další zásobování požářiště vodou,“ řekl ředitel děčínského územního odboru HZS Boleslav Lang.

Správa parku si vyzkouší sanaci skal po požáru nad soutěskami ve Hřensku

„Eliminovali jsme určité věci, které by to zpomalovaly, jako jsou klasické ventily na úrovni hladiny, které mohou zamrznout. Proto jsme umístili nápustní i výpustní otvory nad hladinu vody,“ vysvětluje Jabor. Jeho firma použila na vaky materiály, které by měly, pokud je někdo nepoškodí, v terénu vydržet deset až patnáct let. Zároveň zvolila khaki barvu používanou NATO, aby nádrže zapadly do přírody. Podobné vaky vyrobila firma Jabor také pro ukrajinský Bachmut.

Na rozmístění zásobníků na vodu se správa národního parku domluvila s hasiči. Budou na místech, kde by v případě požáru hrozil kvůli absenci přírodních zdrojů akutní nedostatek vody. „Lokality jsme vytipovali na tuto sezónu tři, uvidíme, jak se osvědčí. Jeden bude na Dubáku nedaleko Vysoké Lípy, což je střed národního parku, další bude u Richterovy boudy mezi Doubicí, Kyjovem a Brtníky a třetí bude pod Stříbrnými stěnami, kde sice loni hořelo, ale pořád je tam pás lesa,“ přiblížil místa umístění vaků Jakub Juda ze správy národního parku. Ta má na starost o to, aby cesty nejen k vakům, ale do všech potřebných míst, byly za každé situace průjezdné pro těžkou hasičskou techniku. Právě na špatnou průjezdnost některých cest si loni při velkém letním požáru stěžovali hasiči.