Ani po více než dvaceti letech plánování stále není jasné, kudy by měla auta k dálnici jezdit. V současné době navrhuje Ředitelství silnic a dálnic tři varianty. Pastýřskou, která by do centra Děčína přivedla další dopravní zátěž, odmítlo již před několika lety děčínské zastupitelstvo. Malšovické stojí v cestě nově postavené tovární haly za více než jednu miliardu korun, proti přivaděči v údolí Chrochvického potoka vystupují místní.

„Chceme při stavbě zohlednit přírodu, ale i to, aby bylo slyšet vůli obyvatel. Dříve se stavělo ve volné krajině, tu ale u nás nemáme. Je to chráněné území. Postupem času se silnice blížila více a více zástavbě, až jsme se dostali k tomu, že se poslední varianty dostaly přímo do centra Děčína,“ říká Jan Štefan z Děčínského fóra. Odpůrci Chrochvické varianty říkají, že sice uleví části Děčína, ale jiné, kde žije jen o něco méně obyvatel, přitíží. „Neříkáme, která varianta je nejlepší. Jen nechceme, aby vybraná varianta zatížila obdobný počet lidí jako současný stav,“ dodává Štefan s tím, že z dosavadních přípravných prací nejlépe vychází varianta přes Malšovice. Ta je ale i kvůli tunelu nejdražší, navíc naráží na odpor v této obci.

Navrhované varianty se nelíbí ani zástupcům některých místních samospráv. „Přivaděč k dálnici skrz Jílové je pro nás spíše přítěží, protože nám do města vrátí nákladní tranzit, který díky špatnému stavu mostků na silnici I/13 není,“ říká starosta Jílového Miroslav Kalvas. Pokud by byl přivaděč postaven ve variantě Chrochvická nebo Pastýřská, vedla by nová silnice 50 až 200 metrů od stávající silnice. „Takže by Jílovým nevedla jedna komunikace, ale dvě. A to zástavbou. Ve variantě Malšovická, která je nejspíše nerealizovatelná, by nám přivedla dopravu zpátky do města. Rada města považuje za nejlepší přetrasování na stávající komunikaci I/62,“ přibližuje postoj Jílového Kalvas.

Pastýřskou stěnou ne

Možnými variantami se v minulosti již několikrát zabývalo také děčínské zastupitelstvo, které jednoznačně odmítlo možnost vést přivaděč Pastýřskou stěnou, protože by to znamenalo přivedení dopravy do centra města. „Preferujeme Chrochvickou variantu, protože se nám laicky jeví jako jediná reálná. Bohužel Malšovická varianta má tolik komplikací, že podle našeho názoru, byť nejsme investorem, je velmi obtížně realizovatelná,“ uvedl po jednání děčínský primátor Jiří Anděl. Právě tento postoj vzbudil na projednávání největší vášně, odpůrci této varianty měli v sále velmi značné zastoupení.

Poprvé se na Střelnici veřejně mluvilo o tom, zda je vůbec přivaděč od Děčína potřebný. Situace, která byla dřív, se změnila. Auta od Liberce, zejména kamiony, dnes jezdí jinudy. „Jezdí z Liberce na Žitavu a dál do Německa. Takže do Děčína se jich dostane mnohem méně než dříve,“ řekl v diskuzi Libor Slezák z Horního Oldřichova, a podpořil tak stanovisko Jílového. Podobných postojů zaznělo během čtvrtečního večerního projednání více.

Ředitelství silnic a dálnic totiž nebylo schopné předložit aktuální data týkající se tranzitní dopravy směrem na dálnici. Tedy počet aut, pro která by se přivaděč za mnoho miliard stavěl. Ta nejnákladnější varianta, Malšovická, by i kvůli tříkilometrovému tunelu měla vyjít na sedm miliard. Ostatní varianty se pohybují pod pěti miliardami. Je ale možné očekávat, že skutečná cena by byla i s ohledem na prudký růst cen výrazně vyšší. „Pokud budeme extrémně bohatá země, tak si můžeme dovolit stavět obchvaty pro šest tisíc aut, z toho je asi tisícovka nákladní auta. Navíc záleží na metodice, co je nákladní auto. My ale nejsme extrémně bohatá země,“ říká Štefan. Podle děčínského primátora ale přivaděč nezbytný je. „Rozhodně má smysl přivaděč stavět. Děčín, který je dvacet kilometrů od dálnice, potřebuje důstojné napojení. Tedy takové, které nebude jako průtah obtěžovat ostatní obce a bude využitelné jak směrem na Prahu, tak i do Německa,“ oponuje Jiří Anděl.