V Děčíně najet na Vilsnickou spojku, okolo bývalé Diany na výpadovku na Ústí a dál pokračovat hlubokým údolím. Již dnes řada řidičů volí tuto cestu jako přístup k dálnici. Pro šoféry těžce naložených kamionů je to dokonce jediná možná cesta k dálnici, protože v Jílovém je kvůli špatnému technickému stavu omezena nosnost mostků. Nově ŘSD silnici podél Labe zařadilo do dokumentace pro posuzování vlivu na životní prostředí. „Aktuálně se prověřují pouze možné úpravy v samotném městě Ústí nad Labem z popudu připravovaného záměru VRT a jeho terminálu, nikoli jako varianty přivaděče silnice I/13 k dálnici D8,“ uvedla Dana Zikešová z ŘSD.

O zařazení do projednávání vlivu na životní prostředí ale ŘSD předem neinformovalo ani kraj, v jehož gesci jsou zásady územního rozvoje kraje, ani děčínskou radnici. „Pro mne je to novinka, nikdo s námi nic neprojednával. Je to jen převedení zátěže z jedné silnice na druhou. O takové variantě se nikdy neuvažovalo, nikdy nebyla součástí EIA,“ řekl Deníku náměstek děčínského primátora pro dopravu Jiří Aster.

Podle Dany Zikešové se o plnohodnotnou variantu přivaděče nejedná. Ty jsou podle ŘSD nadále tři, tedy Malšovická, Chrochvická a Pastýřská.

Posledně jmenovanou variantu přitom Děčín opakovaně odmítl, protože by podle názoru místních politiků přivedla dopravu přímo do centra města. Vyřadit ji z posuzování dokumentace, kterou kraj již dvakrát vrátil k přepracování, ale podle ŘSD možné není. „ŘSD musí postupovat a postupuje v souladu s pokyny k vrácené dokumentaci a nemůže jen tak nějaké varianty vyřazovat z posuzování. Celý proces EIA by byl netransparentní a zcela určitě by tento krok vyvolal námitky ze strany dotčené veřejnosti,“ vysvětlila Zikešová.

Všechny tři posuzované trasy spojuje místo, kterým by měly procházet. „Jedná se o geologicky nejnáročnější oblast u nás, která je v pátém, tedy nejvyšším stupni. Na některých místech se svah pohybuje až v jedenáctimetrové hloubce, piloty by tak musely jít do nějakých dvaceti metrů,“ přiblížil komplikovanost stavby dálničního přivaděče Jan Štefan z Děčínského fóra, které se této problematice dlouhodobě věnuje.

Právě Děčínské fórum bylo před lety u vzniku studie, která řešila nejvýhodnější variantu. Tehdy k překvapení mnohých vyšlo nejlépe právě vedení přivaděče podél Labe s tím, že je stejně realizovatelná jako Malšovická varianta. Právě tu preferuje sám Jan Štefan. „I když je možné, že dojdeme k tomu, že je neúměrně drahá. Pak se jako druhá možnost nabízí zmiňovaná cesta údolím Labe,“ dodal Štefan.