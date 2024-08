Cestu za děčínským koupalištěm hojně využívali především pěší, kteří si tudy krátili cestu. Po dobu stavebních prací tudy neprojdou. Práce na propojení obou cyklostezek by měly být hotové do konce roku. „Tato trasa je využívána nejen místními pro cestu za prací a pro volnočasové aktivity, ale také cykloturisty. Díky novému propojení se zde budou cyklisti i pěší cítit mnohem bezpečněji,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek.

Součástí stavby je i uložení kabelů, které propojí zimní stadion, aquapark a Základní školu Březová a budou sloužit pro fotovoltaiku a nové veřejné osvětlení cyklostezky. Stavba vyjde na 37,9 milionů včetně daně. Projekt spolufinancuje Evropská unie, dotace ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IROP činí přes 17 milionů korun.

V Děčíně se křižují hned tři významné dálkové trasy, Labskou stezku denně využijí až dva tisíce lidí. Na podzim začne další dlouho plánovaná investice města, stavba lávky pro pěší a cyklisty, která bude zavěšená na železničním mostě a propojí pravý a levý břeh Děčína.

Mohlo by vás také zajímat: Stavby v Děčíně komplikují život, mimo turistickou sezónu se stihnout nedají

V Děčíně začala rekonstrukce Dlouhé jízdy. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

V Děčíně začala rekonstrukce Dlouhé jízdy. Video z února 2024.