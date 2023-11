V Jateční ulici podjet pod tratí, a pak podél železnice pod Zámeckým vrchem až do Kamenického Šenova. Tak by již příští rok mohli jezdit cyklisté, kteří musí dnes k cestě mezi dvěma sousedními městy využívat velmi frekventovanou silnici první třídy. Po té denně jezdí tisíce automobilů včetně těžkých kamionů.

„Tento týden budeme na radě projednávat zadávací dokumentaci. Pokud nám bude přát počasí a podaří se vysoutěžit dodavatele, chtěli bychom začít stavět příští rok v březnu. Hotovo bychom chtěli mít za jednu stavební sezónu,“ dává stavbě jasné časové kontury starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Kromě cyklistů by stezka mohla sloužit pěším, bruslařům a za vhodného počasí v zimě také lyžařům. Stezka mezi Kamenicí a Šenovem bude unikátní svým povrchem, který se na severu Čech příliš pro tyto účely nepoužívá. Bude totiž z cementobetonu, ze kterého se běžně staví například dálnice. „Jeho hlavní výhodou je výrazně vyšší životnost než u asfaltu. Navíc stezku budeme zakládat v místech, kde je nepříliš dobré podloží. Tento materiál je k podobnému podloží tolerantnější,“ vysvětluje Papajanovský.

Cementobeton má výhodu i ve své světlé barvě. Nebude tak akumulovat teplo a vyhřívat po setmění okolí. „Cyklostezka bude zaříznutá ve svahu, kde ochrana přírody chtěla minimalizovat zásahy do vodního režimu. Takže nebude odvodněná příkopy. Voda přes cyklostezku bude přetékat, cementobeton by měl být odolnější než asfalt,“ říká českokamenický starosta. Stezka bude mít takové rozměry a nosnost, aby po ní v případě potřeby mohly jezdit také sanitky.

Dohromady bude mít cyklostezka včetně odbočky do Prysku přibližně pět kilometrů, dvě třetiny z toho povedou na katastru České Kamenice. Podobným podílem by se o spoluúčast měla podělit obě zapojená města. Kamenice by měla ze svého dát dvanáct milionů, Šenov šest. Je ale možné, že se podaří spoluúčast ještě snížit. Kamenice chce totiž požádat o příspěvek oba kraje, které obvykle podobné cyklostezky staví. Hejtmanství už v minulosti přispěla na tvorbu projektové dokumentace, která stála 1,5 milionu a polovinu z této částky zaplatily právě kraje.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Vybudováním nové cyklostezky rozšiřování cest pro cyklisty na Českokamenicku ale nekončí. Hledá se spojení z České Kamenice na Benešov nad Ploučnicí a dále na Děčín, kam doposud musí cyklisté jezdit po silnicích. Zlepšit by se měla situace také v okolí Kamenického Šenova.

„Máme vyprojektovanou část směrem k bývalé nádražní restauraci. Projektujeme také další dva úseky. Jeden směrem k sídlišti Hutská. Za podpory Libereckého kraje chceme příští rok začít projektovat propojení kamenické cyklostezky a stezky na Varhany,“ popisuje nejbližší plány starosta Kamenického Šenova Martin Bártl.

Nová cyklostezka propojí Českou Kamenici a Kamenický Šenov.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Propojením kamenické a varhanské cyklostezky, které by mělo vést po tělese bývalé dráhy, by tak vzniklo přímé cyklistické spojení České Lípy a České Kamenice, které v současné době neexistuje.Děčínskem v současné době prochází dvě páteřní cyklostezky. Od jihu na sever je to cesta pro cyklisty podél Labe, na východ pak vede pro milovníky kol trasa podél Ploučnice.

Obě využívají toho, že vedou hlubokými říčními údolími a jsou vhodné i pro méně zdatné sportovce. Především na tu v údolí Labe vyráží rodiny s malými dětmi nejen na kola, ale také na in-line brusle nebo na procházky. Část je jako společná stezka pro cyklisty a pěší.

Zdroj: Zdeněk Rác