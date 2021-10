Na kole bezpečně. Příznivci cyklistiky se dočkali nového úseku u Šluknova

Sednout na kolo a bezpečně beze strachu projet do sousedního města nebo vesnice za výletem nebo i za prací. Počet cyklostezek na Děčínsku roste, postupně přibývají další bezpečné cesty i mimo páteřní síť vedoucí zpravidla podél velkých řek. Nově se tak cyklisté dostanou bez obav ze Šluknova do Rožan, v běhu je příprava cyklostezky z České Kamenice do Kamenického Šenova.

Ve Šluknově vybudovali novou cyklostezku. | Foto: Město Šluknov

Nová cyklostezka začíná na okraji Šluknova a měří přibližně tři kilometry. Město za ni zaplatilo zhruba 12 milionů korun, z toho 9 milionů pokryla dotace. „Cyklostezka je kompletně osvětlená a využitelná tedy i v brzkých ranních či večerních hodinách. Oproti dřívějšku je i odvodněná a cestou naleznete dvě odpočinková místa. Za zmínku stojí zejména to u státní hranice s vyhlídkovým molem nad Olexovým rybníkem,“ přibližuje novou stezku vedoucí odboru rozvoje šluknovkého městského úřadu Martin Chroust. Potřebovali souhlas S nápadem na vybudování cyklostezky, která do té doby byla jen nedobudovaným torzem, přišla šluknovská radnice před pěti lety, kdy začala první jednání s majiteli pozemků v plánované trase. Dohromady se bylo potřeba domluvit se čtrnácti vlastníky, aby vydali souhlas s umístěním stavby. Nakonec se podařilo dohodnout se všemi a loni mohla začít samotná stavba, která skončila letos na konci léta. „Nyní před námi stojí ještě úkol – propojení cyklostezky s budoucím chodníkem na Budišínské, přičemž pro cyklisty bude i tento úsek využitelný, a to až ke stávajícími dětskému hřišti,“ dodává Chroust. Lidé pomáhají Dolní Poustevně, na povodňovém účtu se sešlo 1,5 milionu korun Přečíst článek › Na nové propojení se mohou těšit cyklisté také při jízdách mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Mezi těmito dvěma sousedními městy ležícími ve dvou krajích mohou nyní jezdit buď po velmi frekventované hlavní silnici na Liberec, nebo po pěšině začínající za českokamenickými papírnami. V budoucnu by Šenov a Kamenici měla propojit moderní cyklostezka s povrchem z litého betonu, který vydrží násobně déle než asfalt. Odborníci tvrdí, že betonový povrch by měl vydržet nejméně 40 let, zatímco ten asfaltový je potřeba po deseti letech provozu náročně opravovat. „Za týden bychom měli dostat prováděcí dokumentaci, následně budeme vyřizovat sloučené územní a stavební řízení,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Snad za dva roky Prvním krokem k propojení Šenova a Kamenice bylo v roce 2019 zpracování studie proveditelnosti, na kterou přispěl Liberecký a Ústecký kraj dohromady 700 tisíci korun. Na začátku příštího roku pak obě města, která se podělí o náklady na vybudování stezky, podají žádost na Státní fond dopravní infrastruktury. „Pokud bude žádost úspěšná, mělo by se stavět v roce 2023. Hotovo by tak mohlo být čtyři roky od zadání studie, což v českých podmínkách budování dopravních staveb považuji za malý zázrak,“ dodává českokamenický starosta.



