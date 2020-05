Pokud hledáte tip na víkendový výlet, můžete nově využít speciální autobusovou linku 469. Ta o víkendech propojí krásné okolí Českého Švýcarska s Českolipskem a Novoborskem.

„Linku velmi vítáme, pomůže rozvíjet udržitelný cestovní ruch v oblasti Lužických hor, potažmo v národním parku, kde může pomoci odlehčit tamní enormní automobilovou dopravu,“ podotkla ředitelka turistické destinační agentury Lužické a Žitavské hory Marie Kárová.

Autobus vybavený přívěsem pro 30 bicyklů pojede po trase Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový Bor – Polevsko – Kamenický Šenov – Česká Kamenice – Jetřichovice. „Zřízení nové turistické linky vnímáme jako obrovsky pozitivní krok k rozvoji šetrné turistiky v regionu. Zvlášť důležité je to pro nás jako pro jedno z center Českého Švýcarska, odkud přímá linka do srdce národního parku dosud chyběla. Velké poděkování patří zejména Libereckému kraji a dále destinacím České Švýcarsko a Lužické hory,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Ranní spoj doveze zájemce na konečnou v Jetřichovicích před 10 hodinou, takže budou mít spoustu času na pěkný výlet. Ať se pak vydají jakýmkoli směrem, nemohou udělat chybu.

Linka 469 zde o víkendech zajistí přepravu dvakrát za den až do konce září. Představuje pohodlný způsob, jak se dostat k atraktivním místům, jako je například skalní hrad ve Sloupu v Čechách, Panská skála na Práchni, vyhlídky Jehla a Zámecký vrch u České Kamenice, naučná stezka v Srbské Kamenici nebo Jetřichovické skály s hradem Falkenštejnem.

„Obecně vítáme jakékoli posílení spojů veřejné hromadné dopravy tak, aby mohly sloužit také návštěvníkům národního parku. K největším zátěžím okolí národního parku a obcí při jeho hranici patří právě individuální automobilová doprava a při její intenzitě v sezoně a o víkendech se požadavek na rozumná řešení tohoto fenoménu bude jistě neustále vracet,“ zdůraznil mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. „Lidé považují hustý provoz za obtěžující, a pokud by se jej podařilo do budoucna nahradit řešením s vysokou mírou využití veřejné hromadné dopravy, uvítáme to i my jako ochrana přírody,“ dodal.

Nádherný kout na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje velebí i novoborský starosta Jaromír Dvořák a propagovat autobusové výlety bude i Turistické informační centrum v Novém Boru. „Novoborští důchodci do Jetřichovic jezdí na rekondiční pobyty. Tato linka by se mohla stát turistickým hitem letošní sezony zaměřené především na cestování po vlastech českých. Určitě se tam s rodinou i známými vypravíme,“ uvedl Dvořák.

Letní spoje vítá i turista Miroslav Hudec z České Lípy. Jak podotýká, vůbec by se nezlobil, kdyby těchto spojů bylo v regionu i více. „Zároveň se obávám, aby nastávající škrty v rozpočtech kraje i obcí v důsledku ekonomického propadu nepostihly právě tento zdánlivý nadstandard mezi prvními. Zdánlivý proto, že alternativou by bylo přehlcení rekreačních oblastí osobními auty,“ zmínil Hudec.