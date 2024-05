„Praskla nám tu hadice. Pošli nám čtykolku se dvěma céčkama,“ hlásí do vysílačky velitel hřenských hasičů Jan Košík. Právě jeho jednotka dorazila do lesů nad Hřenskem, stejně jako při velkém požáru před dvěma lety , jako první. Kromě cisterny přivezla také dodávku a čtyřkolku, jejichž užitečnost se během požáru v roce 2022 prokázala. „Čtyřkolku tu nemám, právě odjela pryč. Pošlu ti dé áčko,“ chrastí ve vysílačce hlas velitele zásahu, který vyslal na lesní cestu přibližně půl kilometru daleko od Dubáku dopravní automobil.

Hřenská jednotka byla jednou ze třinácti, které se středečního cvičení zúčastnily. Pokud by se jednalo o skutečný požár, byl by vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Do lesů nad Hřenskem dorazili hasiči od Děčína přes Českou Kamenici až Varnsdorf, profesionální i dobrovolné jednotky. Přesně v půl deváté ráno se jim rozezněly sirény a přišly textové zprávy o vyhlášeném poplachu. Během následujících desítek minut dorazilo na místo ohlášeného fiktivního požáru přibližně dvacet aut od velkých cisteren až po čtyřkolky s více než padesáti hasiči. „Procvičujeme součinnost mezi hasiči a správou národního parku, zjišťujeme průjezdnost lesních cest a zkoušíme dálkovou dopravu vody,“ popisuje dění mluvčí hasičů Lukáš Faják.

Právě nedostatek vody trápil hasiče v prvních hodinách až dnech během požáru v létě 2022. Ve středu natáhli hadice od místa zvaného Dubák až k místům fiktivního požáru, dohromady bylo potřeba položit okolo kilometru hadicového vedení. O jeho zásobování se staraly cisterny, které přivážely vodu z potoka u hotelu Klepáč ve Hřensku. V případě opravdu velkého požáru by pak hasiči přivezli výkonná čerpadla, která by byla schopna vytlačit vodu ze Hřenska z Kamenice až na Mezní Louku nebo Meznou. „Vybrali jsme lokalitu, která není turisticky až tak příliš atraktivní. Zároveň jsme dbali na to, aby, i s ohledem na to, že je jaro a čas hnízdění, bylo cvičení šetrné k přírodě. Přitom to ale bylo přínosné pro hasiče a dostali se do složitých partií národního parku,“ přibližuje během cvičení složitost výběru lokality požární preventista správy národního parku Jaroslav Hocko.

Po historicky největším lesním požáru došlo ke změnám nejen u hasičů, ale i na správě národního parku. Ta nově najala požárního preventistu, propracovala ve spolupráci s hasiči preventivní opatření jako je například posílení požárních hlídek v obdobích sucha nebo pořídila čtyřkolku vybavenou k hašení ohňů nebo počínajících požárů. Každoročně totiž strážci přírody odhalí v Českém Švýcarsku desítky nedohašených ohnišť bez dozoru, která mohou velmi snadno přejít ve velký lesní požár. Jeden takový likvidovali hasiči na začátku května u Rudolfova kamene u Jetřichovic.

Od letošního jara platí také nové opatření obecné povahy omezující vstup do lesa při zvýšeném nebezpečí požárů. Pokud je výstraha na prvním stupni, je do národního parku zakázán vstup v nočních hodinách. Pokud je na druhém stupni, k nočnímu zákazu vstupu se přidává také celodenní zákaz vstupu do národního parku mimo značené stezky. „V letošním roce také dochází k personálnímu posílení stráže přírody. Zatímco v roce 2022 měla Správa Národního parku České Švýcarsku pro území o rozloze 80 čtverečních kilometrů pouze šest profesionálních strážců, posílil resort životního prostředí správu parku v loňském roce o dva strážce a v letošním prvním pololetí o další dva pracovníky,“ doplnil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

