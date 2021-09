"Do karantény jsme poslali dvě první třídy a dvě osmé třídy. Včetně učitelů a dalších zaměstnanců školy se jedná o přibližně 70 lidí," uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že pozitivní testy na koronavirus vyšly přibližně pěti lidem. Škola tak okamžitě přešla na distanční výuku, chybí jí ale kantoři.

Nejméně čtyři třídy základní školy ve Velkém Šenově se musí dočasně vrátit k distanční výuce, kterou znají z počátku letošního roku. Mezi zaměstnanci i žáky se totiž vyskytlo několik případů covidu a hygienici poslali čtyři třídy do karantény.

