HLAVNÍ směnový KUCHAŘ K1 (první kuchař) Místo výkonu práce: Rytířská č.p. 77/2 Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2 WELLNESS HOTEL A RESTAURACE KOCANDA DĚČÍN**** Hledáme kuchaře s vášní pro českou kuchyni do rodinné restaurace ve Wellness hotelu Kocanda v Děčíně. Přidejte se k našemu skvělému kuchařskému týmu pod vedením zkušeného šéfkuchaře. Pokud máte rádi domácí kuchyni, milujete práci s čerstvými surovinami a chcete být součástí dobrého kolektivu v rodinné firmě, která klade důraz na kvalitu a pohodu, pak hledáme právě vás! Co nabízíme: Práci v dobrém a sladěném kolektivu v rodinné atmosféře s osobním přístupem. Možnost vzdělávání (Gastroakademie) a profesní růst. Práci s čerstvými a kvalitními surovinami. Velmi zajímavý plat, procenta z tržby a další zaměstnanecké benefity. - zváštní prémie - podnikové stracování - zajištěné ubytování Co od vás očekáváme: Zápal pro vaření a chuť učit se novým věcem. Zkušenost s českou kuchyní je výhodou, ale ne podmínkou. Schopnost týmové práce a pozitivní přístup. Spolehlivost a zodpovědnost. Tvořivý přístup a ochotu se dále rozvíjet - krátký / dlouhý týden - praxe 4-5 let - organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost pracovat v týmu - zodpovědnost a spolehlivost - snaha se vzdělávat Připojte se k nám. Na Kocandě není práce jen zaměstnáním - je to vášeň a láska k tomu, co děláme. Těšíme se na vaše přihlášky Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat svůj životopis na e-mail: Odpovědět na inzerát můžete na shotty@shotty.cz, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle: 702 534 747 - Harašta Tom - šéfkuchař. 45 000 Kč

