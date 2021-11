Neobvykle velký počet dětí se zajímá v posledních týdnech o přestup mezi školami. Zpravidla by chtěly odejít z těch náročnějších na lehčí. Příčina? Školáci po roce distanční výuky zjistili, že na studium nemají.

„Situace po návratu z covidové výuky je výrazně odlišná oproti minulým letům. Spousta lidí se ptá, zda mohou přestoupit z maturitních oborů na učební,“ říká ředitel děčínské Střední školy řemesel a služeb Tomáš Daněk. Jen během minulého týdne se mu hlásilo devět zájemců o přestup na jeho školu. Mezi nimi byli například i studenti gymnázia nebo obchodní akademie.

Podle Daňka jde o dopad covidového vyučování, řada studentů totiž prožila celý první ročník na distanční výuce a teprve po zářijovém návratu do školních lavic zjistili, že daný obor nezvládají nebo je nebaví. A chtějí pak přestoupit na jinou školu. Všichni ale změnit školu nebudou moci, protože je na novou nepřijmou. Někteří dokonce chtěli přejít ze čtvrtého ročníku maturitního oboru do druháku na učňáku. „Snažil jsem se jim vysvětlit, že časově je pro ně stejné, když nyní zkusí maturitní čtvrťák, kterého se bojí, a v případě neúspěchu půjdou na učňovské navazující roční studium, jako když nyní zkusí tu maturitu,“ vysvětluje ředitel děčínské střední školy s tím, že i po maturitě mohou na navazující studium nastoupit.

Známky se zpožděním

Podle oslovené děčínské základní školy na Máchově náměstí se teprve v dlouhodobém horizontu ukáže, nakolik zasáhlo dlouhé uzavření vzdělávacích institucí prospěch dětí. „Přesná data budeme mít příští týden po pedagogické radě. První měsíc jsme vůbec nehodnotili, abychom děti nestresovali. Známkujeme je teprve měsíc,“ vysvětluje ředitel školy Martin Lána. Zhoršení na této škole u některých dětí zaznamenali už během distanční výuky, určité opoždění učitelé vidí ve všech ročnících. „U jiných jsme zase zaznamenali výrazné zlepšení, až abnormální. Jenže později se ukázalo, že při distanční výuce za ně pracovali rodiče,“ přidává svou zkušenost Lána.

Dopady do školství jsou tak pravděpodobně mnohem větší, než si stát připouští. Ministerstvo se je i tak snaží co nejvíce eliminovat a nabízí pomoc s doučováním, na které školám posílá peníze. Pokud by učitelé do doučovacího projektu nastoupili, vydělají si výrazně méně, než kolik dostanou za běžnou výuku. Navíc by hrozilo jejich přetížení, pokud by si vzali tolik hodin, kolik má být podle představ resortu odučeno. Například škola na Máchově náměstí nabízí doučování dlouhodobě, ale zájem o ni příliš velký není. Stejně jako na střední škole v Ruské ulici v Děčíně, kde nabízí žákům konzultace.

Kromě prospěchových problémů se covid promítl také do psychiky dětí, mnohem častěji se proto obrací na školní psychology. To potvrzuje také Martin Lána. „Psychické problémy má dnes mnohem více dětí. Mají problémy samy se sebou, promítají se do nich problémy rodin,“ dodává ředitel.