38 mrtvých, 5 640 testy zachycených nových případů. Taková je bilance Ústeckého kraje za minulý týden. Nemoc covid-19 se regionem nešíří už pouze v menších skupinách. Virové onemocnění se rozneslo do celé komunity. Podle informace z hygienické stanice jsou ve všech okresech Ústeckého kraje indikátory rizikového vývoje zvýšené, rychle proto rostou počty hlášených onemocnění. K závěru minulého týdne byla nejhorší situace v okrese Ústí nad Labem, kde hygienici zaznamenali v celotýdenním pohledu více než 900 případů na 100 tisíc obyvatel.

„Ve všech okresech jsou v současné době ohniska nákazy především ve školských zařízeních, stále přibývají nová hlášení a dochází k uzavírání školních kolektivů,“ informovala ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Olga Štorkánová. A to ještě nebyla známa čísla z pondělního plošného testování ve školách.

Velkým zdrojem nákazy jsou tedy nyní školy, onemocnění se ale šíří i v rodinách s dětmi a také ve firmách. „Bohužel se nákaza začíná opět výrazně šířit mezi seniory. Pravděpodobně karanténované školní děti tráví čas u babiček a dědečků. Dá se říct, že už možná ani nebudeme mluvit o ohniscích jako spíš o komunitním šíření,“ zmínila ve víkendovém rozhovoru pro Deník krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Covidová situace v Ústeckém krajiZdroj: Deník (Zdroj: KHS Ústeckého kraje)Podle informací dostupných z pondělních aktualizovaných statistik od krajské hygieny bylo v minulém týdnu nejvíce nově nemocných na 100 tisíc obyvatel zaznamenáno v okrese Ústí, následují Litoměřice a Most. Nejlépe si vede Děčínsko. Nejvíce covidem nakažených lidí zemřelo na Litoměřicku, celkem 11. Jen za neděli přibylo 384 nových případů, z toho 130 lidí bylo už proočkovaných, zbytek vakcínu neměl.

Od pondělí 22. listopadu se zpřísnila opatření proti šíření nemoci. Například do hospod nebo do plavecké haly či kina mohou od tohoto dne pouze očkovaní lidé. I touha po pivu nebo sportovním vyžití může být jednou z motivací, proč se nechat naočkovat.

Zájem o vakcínu roste

Zájem o vakcínu proti covidu-19 roste, dlouhé fronty na očkovacích místech se ale až na výjimky netvoří. Podle Deníkem oslovených lidí, kteří se nechali v posledních dnech naočkovat, jsou návaly v centrech nárazové. „Já byla minulý týden a docela to šlo. Dva lidi přede mnou, byli to rusky hovořící cizinci,“ popsala například paní Miluška z Teplic. To Martin z Ústí už takové štěstí neměl. „Když jsem přišel do Masarykovy nemocnice, čekalo tam už takových deset či patnáct lidí,“ odhadl. „Ale šlo to rychle, dlouho jsem nečekal. To mi možná déle trvalo vyplnit dotazník,“ pousmál se.

Ve školách, kde je zasaženo více tříd a dělají se tam větší karanténní opatření, by mohly teď pomoci mobilní odběrové i očkovací týmy. To se týká například Bíliny. Konkrétně školy Za Chlumem, kde se v minulých týdnech potýkali s velkým výskytem této nemoci. Mobilní očkovací tým sem přijede v pátek, v rámci Dne prevence, který škola pořádá spolu s Českým červeným křížem, místními strážníky a Dobrovolnými hasiči Bílina.

Podle informací ředitelky školy Barbory Schneiderové bude očkovací tým přítomný od 11.30 do 14.15 na školním hřišti. Dávky vakcíny bude očkovací tým dávat lidem bez objednání. Aplikovat je může i dětem, pokud bude zájem. „Za přítomnosti dětského lékaře a souhlasu zákonného zástupce,“ upozornila ředitelka.