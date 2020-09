Za hlavní ohnisko šíření považují hygienici v současné době základní školu v Tyršově ulici v Rumburku. Ta je od včerejška zavřená, jedna třída je v karanténě. „Z první várky osmnácti otestovaných pedagogických pracovníků jich mělo pozitivní test dvanáct. Na výsledky testů dalších tří desítek lidí teprve čekáme, případně na testy teprve půjdou,“ vysvětlila krajská hygienička Lenka Šimůnková, proč došlo k uzavření této základní školy. Děti by v ní totiž neměl kdo učit.

Škola tak splnila podmínku alespoň třetiny vyučujících s pozitivním testem. Doma jsou také děti ze školky v Sukově ulici v Rumburku. Ta je podle rozhodnutí hygieniků v karanténě do 21. září.

O prudkém nástupu infekce svědčí také počty pozitivních případů, které na sociálních sítích zveřejňuje šluknovský praktický lékař Vratislav Prejzek. Ten do tohoto týdne jako jediný prováděl na Šluknovsku odběry vzorků pro koronavirové testy. Zatímco ještě v průběhu minulého týdne se jednalo o jednotky pozitivních případů, z pátečních (11. září) 78 stěrů jich mělo pozitivní výsledek rovných 30. Z pondělních (14. září) 85 vzorků se pak nákaza potvrdila u sedmi lidí.

Rostoucí počty pozitivně testovaných na Šluknovsku ale nezasáhly jen rumburská školní zařízení. Do 26. září je mimo provoz také rumburský kulturní dům Střelnice. Mezi desítkou jeho zaměstnanců se totiž objevily dva případy covidu.

„Museli jsme zrušit například víkendovou dechovku pro seniory, přesunout musíme také divadelní představení nebo koncert skupiny Arakain,“ řekla ředitelka Střelnice Šárka Růžičková s tím, že kulturní dům uzavřela po domluvě s hygienickou stanicí a zřizovatelem, tedy městem, ihned poté, co se o pozitivních testech svých kolegů dověděla.

Situací ohledně šíření koronavirové nákazy se ve středu zabývala také rumburská bezpečnostní rada. „Doporučili jsme školám, aby vnitřní volnočasové aktivity omezily. Stejné doporučení míří také do domu dětí a mládeže, který je krajskou příspěvkovou organizací. Zakázat jim to nemůžeme, pouze doporučit,“ řekl ve středu rumburský starosta Lumír Kus. V Rumburku zrušili pro příští měsíce všechny kulturní akce, tou nejbližší by mělo být až na konci listopadu rozsvěcení vánočního stromu.

K preventivním opatřením přistoupili také v Krásné Lípě. „Domluvili jsme, že na úřadě sestavíme dvě skupiny lidí, které by se neměly potkat. V případě nákazy v jedné skupině by tak mohla pokračovat v práci druhá skupina,“ vysvětlil krásnolipský starosta Jan Kolář. Opatření se týká také technických služeb. I tam zaměstnance rozdělili do dvou skupin, kterým začíná pracovní doba v hodinových rozestupech. Díky tomu by se ani oni neměli potkat. „Pokud by musely kompletně celé technické služby do karantény, bylo by to nepříjemné. Protože kromě jiného mají na starosti úklid města,“ doplnil Kolář.