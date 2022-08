To potvrzuje také Richard Vech z nedalekého hotelu U Zeleného stromu, kde nyní počítají klienty na prstech jedné ruky. „Zatímco dřív to bylo tak, že z deseti rezervací devět lidí přijelo a jeden ji zrušil, nyní je to opačně. Řada lidí ale pochopila, že Janov nebezpečný není. Po vyjádření pana hejtmana, že to tu bude tři až pět let zavřené, se začali téměř všichni odhlašovat,“ přibližuje současnou situaci v částech Českého Švýcarska, které požárem zasažené nebyly. Celé dny tak Vech nyní musí se svými kolegy trávit tím, že klientům vysvětluje situaci. Velkou roli hraje i to, že nemohou dorazit turisté z Německa, kteří tvoří velkou část klientely. Silnice z Janova na Hřensko a celý průjezd samotným Hřenskem je totiž kvůli požáru uzavřený.

Podnikatelé v Janově proto doufají v co nejrychlejší zlepšení situace. „Doufám, že se to brzy uvolní a bude pěkné babí léto. Věřím, že to bude zavřené třeba týden. Pak už záleží jen na lidech, zda se vrátí. Je potřeba jim říct, že u nás jim žádné nebezpečí nehrozí a mohou bez obav přijet,“ vyhlíží brzkou budoucnost Fišerová, která by podle svých slov chtěla ve svém obchůdku vydržet zbývající tři roky do důchodu. Pokud by se nepodařilo letošní sezónu zachránit, bylo by to podle jejích slov hodně špatné. Obzvlášť po dvou covidových letech by mnoha podnikatelům hrozily existenční problémy. Všichni proto zdůrazňují, že České Švýcarsko nejsou jen Pravčická brána. Tento region nabízí desítky dalších zajímavých lokalit, jako je okolí Jetřichovic, Brtníky, Pavlínino údolí nebo okolí Krásné Lípy.

Na provozovatele služeb spojených s turistickým ruchem tak dopadá další stres. Ten mnohem větší si zažili, společně s dalšími obyvateli Janova, minulý týden, kdy obrovský požár řádil na dohled od této malebné vísky. „Bylo to stresující. Ale neměla jsem strach, že by to zasáhlo až sem, protože máme okolo pole. Kluci by nás tady uchránili, jsou to kluci šikovní. Mnohem horší to bylo v částech Janova, které jsou přímo u lesa. Tam to nebezpečí opravdu bylo,“ popisuje zkušenosti z minulého týdne Irena Fišerová.

Odmítá slova o tom, že se uvažovalo o celkové evakuaci Janova. Tyto informace totiž k obyvatelům vsi nad Hřenskem vůbec nedorazily. „Nejhorší z toho všeho byl dým. Jsme zvyklí, že je tu čerstvý vzduch. Všechno jsme tu museli mít ve dne v noci zabedněné, protože by se tu jinak nedalo dýchat,“ dodává podnikatelka z Janova.

Že nedojde na evakuaci, věřil také Richard Vech, který je zároveň předsedou Klubu českých turistů a je členem rady národního parku. „Samozřejmě přemýšlíte o nějakém náhradním řešení. Jestli si poradíte sám, případně v rámci rodiny. Určitě to není nic příjemného. Lituji ty, kterým se to stalo,“ říká Vech, který vidí jednoznačnou příčinu požárů v nezodpovědnosti lidí rozdělávajících oheň.