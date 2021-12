„Kvůli velké poptávce po očkování mladších dětí jsme umožnili očkování dětí ve věku 5 až 11 let také v některých stávajících očkovacích centrech. S ohledem na dětský očkovací kalendář a specifika očkování dětí se přesto domníváme, že takto zejména malé děti by měli očkovat především jejich dětští praktičtí lékaři v rámci standardní preventivní péče. U dětí navíc hraje velkou roli i psychika, a pokud některé mají strach ze zdravotnických pracovníků, je očkování ve známém a klidném prostředí ordinace jejich dětského lékaře vhodnější, než očkování v očkovacím centru nemocnice,“ říká Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti covid-19.

Online reportáž

„Děti mladší 12 let budou dostávat dětskou verzi vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech. Oproti vakcíně pro dospělé se jedná o třetinovou dávku. Podává se rovněž ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů,“ vysvětluje Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní, která má zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

Očkování dětí od 5 do 11 let bude v Nemocnici Kadaň možné od středy 22. prosince. V Ústí nad Labem začnou zdravotníci s očkováním mladších dětí v pondělí 27. prosince, v Rumburku v pátek 31. prosince 2021.

"Očkovací látky dorazí do Ústeckého kraje od distributora v průběhu tohoto týdne," informovali zástupci Krajské zdravotní, která v regionu provozuje řadu zdravotnických zařízení.

Očkovací místa s možností vakcinace dětí od 5 do 11 let v Ústeckém kraji:



Nemocnice Kadaň

(od 22. 12. 2021)

Dětská poliklinika, 2. patro, zadní vchod, Golovinova 1983, Kadaň

Očkování dětí 5–11 let: Po – Pá 13.30 – 14.30 h



Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

(od 27. 12. 2021)

Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Očkování dětí 5–11 let: Po 7.00 - 19.00 h (polední pauza 12.30–13.00, poslední očkování v 18.15)



Masarykova nemocnice v Ústí n. L., pracoviště Rumburk

(od 31. 12. 2021)

areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, Rumburk

Očkování dětí 5–11 let: Pá 8.00–12.00 h



Zdroj: Krajská zdravotní