Minulý týden ve čtvrtek evidovali v celém děčínském okrese jen čtyři lidi s nemocí Covid-19, o týden později jich bylo více než 40. Toto číslo se stále zvyšuje. „Jedná se o tři skupiny rodin a jejich přátel. Všechny případy jsme aktivně vyhledali,“ přiblížila krajská hygienička Lenka Šimůnková, která tento týden pomáhala zvládat nápor svým kolegům na okresní hygienické stanici v Děčíně. Od začátku března na Děčínsku onemocnělo více než sto lidi, šedesát se jich vyléčilo a nikdo v souvislosti s Covid-19 nezemřel. V Ústeckém kraji hygienici registrují od začátku března nejvíce případů na Litoměřicku, více než 350.

I přes výrazný nárůst počtu nemocných stále patří Děčínsko k okresům s nižším počtem aktuálně pozitivně testovaných přepočtených na 100 tisíc obyvatel. Například Praha má podle údajů ministerstva zdravotnictví takových případů dvojnásobek, stejně jako Třebíč nebo Svitavy. Mnohem více případů mají také celé střední Čechy, velká část Vysočiny, jižních Čech a Plzeňského kraje.

Kvůli nákaze koronavirem musela omezit svůj provoz první školní zařízení na Děčínsku. Přímo v Děčíně přerušila provoz do odvolání školka v Moskevské ulici na Letné, do které chodí padesát dětí. Jeden její zaměstnanec měl totiž pozitivní test na koronavirus. S odborem sociálních věcí je domluvené, že rodiče mohou využít příspěvek na ošetřování člena rodiny.

Náhlé uzavření školky přidělalo problémy především rodičům, kteří chodí do práce. „Děti šly po půl roce na dva dny do školky a jsou zase doma. Podle informací, které jako rodiče máme, bychom měli jít na testy příští týden v pátek. V karanténě budeme nejméně do výsledků druhého testu,“ postěžovala si jedna z maminek, jejíž dítě na Moskevskou chodí do školky.

Řada lidí také poukazuje na to, jak odlišný přístup měl doposud stát při vyhlašování karantén u běžných kolektivů a u sportovců. Pokud je například pozitivně testovaný fotbalista či hokejista, nemusí jít do karantény zbytek mužstva. A to přesto, že spolu tráví poměrně hodně času. K takovému opatření se přistupuje až při větším výskytu pozitivně testovaných.

Teprve v pátek přijalo ministerstvo zdravotnictví nová pravidla pro uvalování karantény na školy, podle kterých poputuje do izolace pouze nakažený žák. Ostatní budou moci chodit dále do školy. Ale jen za podmínky, že ve třídách nosí roušky nebo respirátory. „Takovou optikou, že se někde daly do karantény celá oddělení (nemocnic) a třídy, bychom za chvíli zavřeli všechno, protože nárůsty tu budou nepochybně,“ řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.