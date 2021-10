V Ústeckém kraji se už také začalo s očkováním třetí dávkou. V regionu ji prozatím dostalo necelých 300 lidí. „Aktuálně vyrážejí mobilní týmy očkovat třetí dávkou do domovů pro seniory,“ upřesnila Jana Mrákotová.

Podle hygieniků lze v dalších dnech čekat další nárůst. Také proto dál vyzývají k očkování. Z celkem 817 tisíc obyvatel kraje má dokončenou vakcinaci 405 088 lidí. Alespoň první dávku jich má 431 018. Očkovat se nadále mohou všichni dospělí a děti od 12 let.

Počet nově nakažených ve čtvrtek 30. září v celém Ústeckém kraji je nejvyšším číslem za poslední čtyři měsíce. I den předtím evidují hygienici vysoký nárůst – 49. „Další ohnisko je na Děčínsku, měli jsme několik pozitivních nálezů ve škole ve Velkém Šenově,“ pokračovala Šimůnková. Do karantény tam před několika dny muselo 70 lidí ze 4 tříd.

Jen za čtvrtek 30. září přibylo v Braňanech 14 nových případů. Hygienici tam uzavřeli celou školu, objevilo se tam několik nakažených, děti musely preventivně do karantény. Mezi nemocnými jsou jak žáci, tak učitelé, škola proto nemůže poskytovat ani distanční výuku.

„Bohužel, čísla opět rostou. Ale se začátkem podzimu jsme to očekávali. Hlavní ohniska jsou ve školách, ve sportovních klubech v žákovských a dorosteneckých kategoriích, pak se to dále šíří v rodinách,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Padesát sedm nových případů ve čtvrtek, den předtím téměř padesát. Koronavirus v Ústeckém kraji opět se začátkem podzimu nabírá na síle, čísla nově nakažených v posledních dnech skokově rostou. Zatímco o prázdninách hygienici evidovali jednotky případů, během září denně kolem dvacítky, nyní už jsou to vyšší desítky. Covid-19 útočí hlavně ve školách a mládežnických sportovních klubech.

V Ústeckém kraji přibývají denně vyšší desítky nemocných s koronavirem, v nemocnicích je 12 lidí. Převažují ti, co jsou neočkovaní.

