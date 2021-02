Běžně provoz děčínské MHD zajišťuje přibližně osm desítek řidičů, kteří se střídají v jednotlivých směnách, denně je v provozu 40 autobusů. „Momentálně nemůže kvůli karanténě nebo izolaci do práce 22 řidičů,“ uvedl náměstek ředitele dopravního podniku Jiří Kasl. Další lidé onemocněli, případně museli do karantény, také v dílenských provozech.

Dopravce proto už před víkendem varoval cestující na svých webových stránkách a na sociálních sítích, že může docházet k výpadku spojů. Ke zvládnutí blížící se krize proto nasazuje podnik všechny dostupné zdroje. „Zatím to držíme všemi prostředky. Jezdí dohodáři, senioři i lidé z dílen, kteří mají potřebná oprávnění pro řízení autobusu. Služby máme pokryté do pondělí, co bude dál, teprve uvidíme,“ dodal Kasl.

Do problémů městského dopravce se promítá špatná epidemická situace přímo v Děčíně. Za pouhé čtyři dny tam přibylo 209 pacientů. Zatímco k 15. únoru jich hygienici evidovali 516, tak 18. února bylo v Děčíně 725 pozitivních lidí. To je více než 1,5 procenta ze všech obyvatel města. Počet pozitivně testovaných lidí se tak během velmi krátké doby zvýšil o více než 40 procent.

Oproti tomu krajské autobusové linky zatím žádné velké potíže spojené s covidovou epidemií netrápí. „Žádného dopravce zajišťujícího provoz Dopravy Ústeckého kraje, ať železničního nebo autobusového, v současné době podobné problémy ve větší míře nesužují,“ uvedl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk. Někteří dopravci měli větší počet zaměstnanců v karanténě nebo izolaci loni na podzim, na začátku letošního roku je ale situace lepší.

Nejhorší situace v kraji

Právě na Děčínsku je dlouhodobě nejhorší koronavirová situace v celém Ústeckém kraji. Od začátku epidemie zde hygienici diagnostikovali přibližně 12 500 lidí s pozitivním nálezem na nový typ koronaviru, což je nejvíce v kraji.

Nelichotivá první příčka patří okresu Děčín v rámci Ústeckého kraje také v počtu aktuálně nemocných, těch nyní hygienici vykazují okolo 1500, na druhé a třetí příčce jsou Teplice a Ústí nad Labem s 1100 pacientů.

Během roční epidemie covidu-19 podlehlo na Děčínsku podle údajů krajské hygienické stanice celkem 192 lidí.