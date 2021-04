Počty nově diagnostikovaných pacientů se v některé dny blíží na Děčínsku dvěma stovkám. V celé České republice jich přitom pomalu ubývá. Podle údajů resortu dosáhl v pátek 2. dubna počet nově nakažených po přepočtu na 100 tisíc obyvatel 523,38 pacienta, což je nejvíce v Česku. Hned za ním je sousední Českolipsko. „Předchozí týden jsme řešili řadu případů v azylovém domě ve Varnsdorfu, tento týden to pak bylo v sociálních službách ve Šluknově,“ popsala současnou situaci krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Přestože Děčínsku nyní patří první místo mezi téměř osmi desítkami okresů, i v tomto nejsevernějším regionu Česka je situace výrazně lepší než před několika týdny. V době největší nákazy se totiž přepočet nově diagnostikovaných pacientů na sto tisíc obyvatel za sedm dní blížil v okrese Děčín tisícovce. Dobrou zprávou také je, že se na severu Čech nepotvrdila jihoafrická mutace koronaviru.

Ústecká hygiena tento týden obdržela výsledky sekvenování z laboratoře v Drážďanech, které obavy hygieniků z nakažlivější a pravděpodobně i nebezpečnější varianty viru vyvrátily.

Nově se nákaza začíná šířit v sociálně slabších komunitách, kterým se doposud ve větší míře vyhýbala. Mezi těmito lidmi pomáhá rychlejšímu rozšíření také to, že mají velké rodiny, které se navíc spolu často stýkají. Jak se bude vyvíjet epidemie dál, záleží podle Šimůnkové především na chování lidí během velikonočních svátků. „Pokud se budou chovat zodpovědně a budou se chránit, měl by stávající trend poklesu pokračovat,“ doplnila krajská hygienička.

Budova ČVUT v Děčíně.Zdroj: Město DěčínDo boje s covidem by se příští týden, případně od pondělí 12. dubna, mělo zapojit nové očkovací centrum, které vznikne v budově ČVUT v Děčíně. Původně se sem mělo přesunout očkování z děčínské nemocnice už od začátku dubna. „K posunutí termínu otevření došlo kvůli zpoždění jedné z dodávek materiálu, bez kterého nešlo pokračovat v dalších pracích. Prostory bude moci Krajská zdravotní otevřít po instalaci IT rozvodů a techniky, a bude-li potřeba, jsme připraveni s touto fází příprav pomoct i mimořádným nasazením pracovníků IT oddělení děčínského magistrátu,“ vysvětlil postup příprav náměstek primátora Martin Pošta. Na novém centru se tak bude pracovat i během velikonočních svátků.

Město pro očkovací centrum počítá se záborem parkovacích míst ve Fügnerově ulici, která budou určena pouze pro lidí mířící na vakcinaci. S dostatečným předstihem proto do ulice umístilo značky se zákazem zastavení a platností od 1. dubna. S ohledem na to, že otevření centra se posunulo, bylo potřeba posunout i uzavření parkoviště pro veřejnost.