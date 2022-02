„Od počátku roku 2021 navštívilo Ústecký kraj celkem 404 310 hostů a přenocovali tam 1 148 216 nocí,“ předložila loňská čísla Růžena Funková z Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Ústí nad Labem. „Průměrná doba pobytu byla 2,7 noci,“ pokračovala.

Covid i loni „úřadoval“. Pro podnikatele v turismu se sice situace od předloňska o něco málo zlepšila, oproti předkoronavirovému období jsou ale stále čísla o mnoho nižní, v desítkách procent.

Konec Tečky? Návaly ne, více lidí ale do hospod v Ústeckém kraji přišlo

„Za uplynulý rok 2021 vykázala hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji oproti předchozímu roku nárůst počtu hostů o 5,5 % a přenocování o 4,5 %. V porovnání s rokem 2019 navštívily kraj necelé dvě třetiny návštěvníků – 61,3 %, počet přenocování byl na úrovni 65,9 %,” vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil ČSÚ.

Hoteliéři a majitelé penzionů zažívají hodně těžké období. „Zasáhlo nás to opravdu hodně. Hostů je určitě o 40 % méně. A tržby? Ty jsou nižší dokonce tak o 60 až 80 %. Lidé se neubytovávají tolik, restaurace má obrovský propad. Kdybych nebyl ve svém, tak už asi nejsme,“ vypočítává majitel Horského hotelu Lesná Antonín Herzán.

Podnikatele v cestovním ruchu trápí ale nejen méně hostů, ale také obrovský růst nákladů. „Energie nám zdražili o více než 140 %. Vše se rychle zdražuje. Zatím to zvládáme, musíme. Nezbývá nám na zvelebování, na investice. Doufáme, že se situace už brzy zlepší. Musíme to nějak přežít,“ pokračoval Herzán. „Lidé se pořád bojí, proto nejezdí tolik. Nemají peníze, bojí se, co bude dál. Zdražuje se, finanční polštáře se jim tenčí, a proto tolik neutrácí. Dovolená a restaurace, to jsou první věci, které omezí. Snad už to brzy přejde a opět se vše rozjede,“ dodal hoteliér.

Kde budou jezdit vlaky na vodík? Testování začne na trati mezi Ústím a Libercem

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali loni ze 75,5 % domácí hosté. Polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili hosté z Německa, 50,2 %. Druhé v pořadí bylo Slovensko (8,7 %), třetí Polsko (7,5 %). Z Francie a Nizozemí přijela 3 % hostů, z Dánska a Itálie 2 %.

Ve srovnání s ostatními kraji se ústeckému regionu příliš nedaří. „Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 2,9 %. Tento podíl byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji,“ píše se ve zprávě ČSÚ.

Proč tomu tak je a co s tím? „Má to historické souvislosti, náš kraj je bohužel dlouhodobě chápán jinak než jako turistický cíl. Chceme s tím něco udělat, snažíme se, ale je to na delší dobu. Bohužel, v minulosti dostal kraj špatnou nálepku, musíme to změnit. Chceme ukázat světu, že máme co nabídnout,“ myslí si náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu Jiří Řehák. Důležité jsou podle něj také investice. „Musíme budovat dobrou turistickou infrastrukturu,“ pokračoval.

Nejtěsněji je na D8 a v Ústí u Labe. Denně tam projede více než 30 tisíc aut

Nejnavštěvovanějším místem v kraji je Edmundova soutěska v Hřensku. Ostatně krásy Českého Švýcarska žebříčku míst v regionu dominují – ikonická Pravčická brána, další soutěsky, Mariina vyhlídka. Hodně lákají také všechny tři zoologické zahrady v regionu – v Chomutově, Ústí i Děčíně.

A jaké novinky si pro turisty letos region připravil? Co nového nabídne? „Největším novým lákadlem bude hřebenovka, kterou chceme letos ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačit. Cesta by měla začínat na hranicích s Libereckým krajem, na Šébru, pokračovat má přes Krásnou Lípu, Jetřichovice a Děčín až do Petrovic. Věříme, že bude lákat turisty i mimo sezonu,“ představil plány pro letošní rok ředitel Destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd.

Také v Krušných horách by se měli letos turisté dočkat překvapení. Nově by tam ke konci sezony mělo být možné přespat v „divočině“. „Chtěli bychom vybudovat deset přístřešků po celých Krušných horách, ve kterých bude možné přespat v přírodě. Zažádali jsme o dotaci a pokud vše půjde dobře, tak první přístřešky by letos mohly vzniknout,“ sdělila ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková. Možnost přenocovat bude nově také na Milešovce v Českém středohoří. „Bude otevřené nové zázemí na Milešovce. Od jara tam bude možné přespat, k dispozici bude také sociální zázemí,“ prozradil šéf Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.