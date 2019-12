Trýznitel psa Ronnyho u soudu

Okresní soud v Děčíně Ondreje Hována poslal v lednu 2019 do věznice s ostrahou na 21 měsíců. „Zranění způsobila na zdraví psa trvalé následky v podobě ztráty vidění a potíží při příjmu potravy. Týral zvíře zvlášť surovým a trýznivým způsobem, čímž spáchal přečin týrání zvířete a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 21 měsíců. Pro výkon trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedla soudkyně Vladimíra Kodatová.

Makovice vydala svůj poklad

Polovina 60. let nebo předválečná doba? Nikdo nevěděl, jak dlouho byla měděná schránka skrytá v makovici, případně zda byla někdy otevřená. „Zahřeji to po obvodu a uvidíme, jak to povolí,“ řekl s rozpálenou letovačkou v ruce klempíř Karel Kynl. Měděný tubus ale jen tak svůj poklad vydat nechtěl, ohni i úderům kladiva odolával přibližně patnáct minut.

Bouře Eberhardt sfoukla Děčínsko

Bouře Eberhardt udeřila v celém Ústeckém kraji. Na Děčínsku a Šluknovsku ale hasiči měli, jak bývá při podobných událostech obvyklé, nejvíce práce. „Od nedělních 20 do pondělních 8 hodin jsme vyjeli v celém kraji k 227 zásahům kvůli odstranění spadlých stromů nebo větví. V okrese Děčín vyjely hasičské jednotky k 110 nahlášeným spadlým stromům a k 27 dalším událostem,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Zoo má zase medvěda

Bruno vzorně ráno vlezl do transportní bedny, slupnul rybku s uklidňujícím přípravkem a po pětihodinové cestě pak v pořádku dorazil do Děčína. Zde už byla připravena těžká technika v podobě jeřábu, která pomohla s přenesením transportní bedny do výběhu k šubrům vnitřní expozice,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Bednu jeřáb profesionálně zvedl přes skleněné zábrany expozice, kterou dříve obývali medvědi grizzly Helga a Sigfried. Ti v roce 2018 uhynuli.

Opraví Dittrichovu hrobku

Rodina Dittrich patřila v 19. století k nejvýznamnějším průmyslnickým rodům na severu Čech. Její význam pro rozvoj Krásné Lípy připomněla v měsíci květnu výstava. Spolek Omnium zároveň začal s opravou unikátní rodinné hrobky. Prozatím jsou na programu záchranné práce a podepření stavby. Po desítkách let nezájmu a chátrání je totiž v žalostném stavu.

Teplickou ulici rozkopali

V červnu začaly výkopy pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Teplické ulici v Děčíně. Dělníci nejprve položili suchovody, tedy dočasné připojení pitné vody. To bylo v provozu do položení nového vodovodního potrubí. V následujících měsících vodárenská společnost vyměňovala samotný řad a starou kanalizaci. Kvůli rekonstrukci bylo nutné Teplickou ulici zcela uzavřít, objízdná trasa vedla podél nádraží na Podmokelskou ulici.

Muž na sloupu zastavil vlaky

Mladík jen těsně unikl smrti již při cestě na nejvyšší místo sloupu. Okolo něj v trolejích totiž tekly tisíce voltů. Správci železnice elektřinu vypnuli okamžitě, jak se o jeho přítomnosti dozvěděli. Následovalo náročné přesvědčování policejních vyjednávačů. „Muž jsme sundali ze sloupu a odvezli jej na místní oddělení,“ uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová. Podle informací od policie byl muž v pátrání. Což potvrdil poté, co jej policisté ze sloupu snesli.

Do cvičení se zapojila tisícovka záchranářů

Údolím Labe proudí v sobotu davy turistů. Krátce po 17. hodině ale celý kaňon proříznou sirény na hasičských zbrojnicích. Nedaleko Schöny, jen přes řeku od Hřenska, narazil vlak do půdního sesuvu. Hned první čísla vypadají děsivě. V plném vlaku z Děčína do Drážďan se zranilo 300 lidí. Během několika desítek minut se dávají do pohybu stovky aut záchranářů, hasičů i policistů a v nich téměř tisícovka lidí z obou stran hranice.

Lipová slaví úspěch! Je Vesnicí roku 2019

Čtrnáct vesnic, jedna za každý kraj, se setkalo v září v Luhačovicích, kde se konalo vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice roku. Po více než 20 letech nejvyšší vítězství opět putuje na Šluknovsko, tentokrát do Lipové. „Je to neskutečné. Emoce se mnou šijí, je to nádhera. Kdyby mi někdo řekl, že vyhrajeme celostátní kolo, tak mu odpovím, že je to jen sen,“ řekl rozesmátý starosta Lipové Pavel Svoboda přímo z Luhačovic. Stejně jako s vítězství v krajském, tak i s vítězstvím v celostátním kole je spojena finanční odměna, kterou Lipová využije na další svůj rozvoj.

Za únik fenolu padla obvinění

Policisté museli při vyšetřování vyslechnout desítky svědků, mezi nimi také lidi zasažené na konci dubna 2018 únikem fenolu. „Prvním z obviněných je pracovník, který podle kriminalistů zahájil čerpání toxické látky fenol v rozporu s platnými pracovními předpisy a měl zvolit jinou metodu při čerpání fenolu z autocisterny do zásobníku,“ uvedla krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Další dva lidi policisté obvinili proto, že jako nadřízení nedbali všech potřebných kontrol.

Nad Hřenskem se znovu po 77 letech rozezněly dva zvony

Poprvé od roku 1942 bylo možné slyšet ve Hřensku zvuky dvojice zvonů. V listopadu je do zvonice vyzvedl Petr Rudolf Manoušek, který je autorem řady nových zvonů také na Děčínsku. Poprvé se nad Hřenskem rozezněly první adventní neděli 1. prosince. Slavíme 30 let svobody. A zvony jsou poslové svobody,“ řekl generální vikář Martin Davídek krátce před tím, než se posvěcené zvony vznesly do výšky do věže. Ta je tak po 77 letech znovu kompletní. Jeden z dvojice zvonů byl totiž v roce 1942 odvezen a roztaven pro válečné potřeby Třetí říše.

Kytlice se chlubí zbrojnicí

Pohádkový příběh dobrovolných hasičů z Kytlic se zdá být nekonečný. Ještě před sedmi lety zde žádní nebyli. Postupem času si pořídili vybavení a první auta. Nyní se mohou radovat ze zbrusu nové zbrojnice, která svou podobou připomíná dřevěnou chalupu. Zapadá tak do rázu Lužických hor, které jsou lidovou architekturou proslavené. „Je to úžasné, především kvůli lidem. Když jsme měli zásahy v počasí, kdy sněží, kluci se vrátili mokří. Když jsme měli za dvě hodiny výjezd, museli do mokrého oblečení. Teď se mají kde usušit,“ neskrýval svou radost při slavnostním otevření nového zázemí velitel kytlických hasičů Jan Havránek.