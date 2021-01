Zdroj: Deník

Kuriozita na závěr: adresa za stovku

V Krásné Lípě stojí u silnice na Kyjov jednopatrový domek. Dobře jej znají třeba hasiči, kteří v něm v minulosti už zasahovali. Jen letos to bylo dvakrát. V lednu zde hořelo, o několik týdnů později se zřítila část štítu. Přesto se do domu, který je z velké části neobyvatelný, hlásí k trvalému pobytu stále noví obyvatelé. Získat trvalý pobyt v tomto době přitom není nic složitého. Stačí zaplatit necelých sto korun měsíčně, předplatit si ho je možné dokonce až na pět let. Trvalý pobyt na tak dlouhou dobu firma Yanka Studio nabízí za 5 940 korun a zdůrazňuje, že při využití nejdelšího předplatného lidé ušetří poplatky za půl roku. Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na sídlo městského úřadu a působit tak nedůvěryhodně, pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora.