Dvojice techniků z Kopřivnice má plné ruce práce. Zpravidla začínají brzy ráno, zastaví se mnohdy až o půlnoci. „Je to tak půl na půl z iniciativy Tatry a hasičů. Když už je tu tolik techniky, aby tu byl také nějaký pojízdný servis. Nikdo nás nutit nemusel, jeli jsme jako dobrovolníci. Vždyť je to pro dobrou věc,“ říká Tomáš Šula, jeden z dvojice tatrováků majících základnu na seřadišti na Mezní Louce. S sebou mají vybavené dílenské vozidlo, které je napěchované nejčastěji potřebnými náhradními díly. V poličkách tak mají nepřeberné množství trubek nebo spojek. Pokud by některý díl chyběl, je možné jej nechat poměrně rychle dovézt.

Jejich práce se ale neomezuje jen na v současné době pravděpodobně největší hasičské parkoviště v Česku. V případě potřeby vyjíždí také přímo do terénu k porouchaným tatrovkám. „Dokážeme auto většinou dát do stavu, aby bylo pojízdné. Zatím jsme tu žádnou závažnou závadu řešit nemuseli,“ přibližuje Šula svou několikadenní zkušenost ze Hřenska. Nejčastěji musí se svým kolegou řešit prasklé hadice nebo únik vzduchu. To trápí především starší vozidla. Nejstarší tatrovácká cisterna, která tento týden u velkého požáru zasahovala, sjela z výrobní linky již v roce 1968 a přesto tato Tatra 138 stále své jednotce slouží. „Zapadl jí ventil, tak jsme jej seřídili a zase jela dál,“ přibližuje závadu u této veteránky tatrovácký servisák, pro kterého jsou tatrovky celoživotní láskou. Poradit si umí i s novými stroji, kterých po lesích Českého Švýcarska nyní jezdí desítky. Problém by nastal pouze tehdy, pokud by porucha byla v elektronické části auta. K tomu nemají na místě potřebné diagnostické vybavení.

Pro tatrovácký tým to není první podobný výjezd na místo, kde je při zásahu velká koncentrace hasičské techniky. Již loni vyjeli s českým kontingentem do Řecka, kde se podílel na likvidaci obřích lesních požárů. Spolu s českými hasiči tam tehdy pomáhaly s krocením ohně jednotky z mnoha zemí Evropy.

Pomoci se hasičům nedostává jen přímo na místě, s akutními opravami jezdí i do servisů v okolí. Jeden z nich je v Děčíně, jen patnáct kilometrů od místa požáru. „Na naší tatrovce nám šla nafta do oleje, sjeli jsme s ní proto do servisu. Pan Češka byl neuvěřitelně rychlý. V neděli jsem mu volal, v pondělí ráno nás vzali a v pondělí ve tři hodiny odpoledne jsme si auto vyzvedli,“ říká velitel dobrovolných hasičů z Krásné Lípy Václav Danita.

Právě do servisu Jaroslava Češky jezdí hasiči, kteří mají ve svých zbrojnicích cisterny na podvozcích Tatry, dlouhodobě. „Pomáháme dobrovolným hasičům. Máme toho poměrně dost, auta tam dostávají hodně zabrat. Už nyní nám volají s tím, že budou chtít po zásahu dát auta dohromady,“ přibližuje situaci Jaroslav Češka, který má se svými kolegy nyní plné ruce práce. Není výjimkou, že opravují hasičské cisterny i přes noc. Doposud opravili auta přibližně sedmi jednotek. Jiné zakázky tak musí nyní odkládat. Hasiči mají přednost.