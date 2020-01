Při obchůzce v Boleticích si děčínští strážníci všimli čtveřice chlapců, kteří seděli na zastávce, kde byl velký nepořádek. Hlídka se jich zeptala, jestli nepořádek, ve kterém sedí, pochází od nich.

Městská policie Děčín. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Děčín

Dostala se jim odpověď: „No jo, je to od nás. A co? Vždyť to nikomu nevadí, ne? To SMSky uklidí, ne? My tady zevlujeme, když jsou prázdniny. Co jiného máme dělat?“ Hlídka dětem vysvětlila, že jejich jednání je v rozporu se zákonem a dohlédla na to, aby po sobě nepořádek uklidily. „Z důvodu jejich nízkého věku věc nebylo možné vyřešit na místě uložením pokuty, ale vše bylo zadokumentováno a předáno příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí k dalším úkonům,“ sdělil zástupce ředitele městské policie Tomáš Pavlík.