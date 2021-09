Na tento den je totiž naplánováno velké cvičení všech záchranných složek u simulovaného úniku chemické látky, která zasáhne několik zaměstnanců. Na místě bude k dispozici také dekontaminační stanice, ve které lidi zasažené chemikáliemi očistí. Kromě profesionálních hasičů budou zasahovat i ti dobrovolní, dorazí několik sanitek záchranné služby. Cvičení by mělo začít v 9 hodin, skončit by pak mělo okolo 11. hodiny.

Desítky hasičů, záchranářů i policistů vyrazí v neděli 26. září ráno do děčínské chemičky Chemotex.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.