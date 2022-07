Návštěvnicí národního parku, kteří se chtějí podívat na jedinečný skalní útvar, zaplatí u Sokolího hnízda za průchod k vyhlídce 95 korun, děti a studenti snížené vstupné 30 korun. „Takhle to už nemůže dále fungovat, je to jen dojení turistů,“ řekl serveru Seznam Zprávy Linhart (STAN), který je zároveň předsedou o.p.s. České Švýcarsko.

O této skutečnosti informovala skupina senátorů už v roce 2020 tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Všichni návštěvníci, a jedná se o statisíce návštěvníků ročně, se domnívají, že platí za vstup ke státnímu přírodnímu útvaru Pravčická brána, protože jinak se k Pravčické bráně dostat ani nelze!!! Vstupné je ovšem vybíráno za přechod soukromého pozemku a vstup do soukromé restaurace. Je smutným paradoxem, že národní přírodní památku si může návštěvník prohlédnout jen pod podmínkou, že zaplatí soukromé firmě za přechod privátního pozemku,“ stojí v dopise ministrovi.

Kdyby podle senátorů vstupné vybírala státní ochrana přírody, mohla by je celé vracet do managementu území a do zkvalitňování infrastruktury. Tím by se dostalo i více peněz například do preventivních protipožárních opatření na území parku.

Vědci ukázali hořící národní park ze satelitu. V pekle dál stojí živé lesy

Soukromý vlastník koupil Sokolí hnízdo v roce 1999 od jiné společnosti a podle svých předchozích vyjádření používá peníze ze vstupného do oprav objektu a zlepšení podmínek pro turisty.

„Měl jsem indicie, že majitelé v předchozích letech byli sami ochotni nemovitosti prodat. Ale i za současné situace by podle mého názoru stačilo vytvořit na vlastníky tlak, aby peníze, které tam vydělají, skutečně investovali do infrastruktury. Do vybudování lepší přístupové cesty, do čističky a lepších turistických služeb,“ dodal Linhart.

Onen tlak může mít podle něj podobu záměru na vybudování jiné přístupové cesty k Pravčické bráně, o což by se mohla postarat právě správa národního parku. V takovém případě by turisté mohli používat alternativní cestu k přírodní památce, která by byla buď bez poplatku, anebo zpoplatněná, avšak peníze by šly přímo do pokladny správy parku, která by je pak mohla využít k dalšímu rozvoji.

„Proč se Správa NP nepokusila nikdy například obnovit přístup po stezce Dlouhým dolem (Hirschgrundsteig) nebo Cizineckou stezkou, kterými se historicky na Bránu chodilo, s vyústěním do prostor pod Pravčickou? Výstup z těchto bývalých stezek je dnes uzavřen rezavou nepěknou mříží, kolem níž vystupují návštěvníci na vyhlídky u Pravčické brány,“ psali už v roce 2020 senátoři.

Pravčická brána žije, bleskové šíření ohně se podařilo zastavit

Podle správy národního parku se obnova stezek k Pravčické aktuálně chystá, byť nejde o ty zmíněné senátory. Vyjde na desítky milion. „Máme již připravenou studii, která řeší například i odtokové podmínky, protože cesty ničí především voda z dešťů,“ řekl už dříve Deníku Richard Nagel ze Správy Národního parku České Švýcarsko.

Dodal, že než dojde na velkou opravu, nechá správa parku udělat alespoň provizorní přístup tak, aby se zvýšila bezpečnost a pohodlí návštěvníků Pravčické brány. Ten by mohl být hotový příští rok.

"Jako správa národního necítíme svou roli v tom, že budeme zastávat nějaký konkrétní politický záměr směřovaný ve prospěch nebo neprospěch konkrétního podnikatele. Naopak tuto roli vidíme na straně politiků, kteří si mohou s tím podnikatelem sednout k jednomu stolu a hledat dohodu. Pokud nás k tomu přizvou, rádi se toho zúčastníme," řekl Deníku mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.