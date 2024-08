Čtyřletý projekt vede jeden z největších výrobců letadel na světě Airbus, zapojena do nich je řada firem napříč Evropou. „Společně s kolegy z našeho závodu v Itálii budou využívat zkušenosti s vývojem vodíkových aplikací, které máme za sebou. Již nyní jako Chart dodáváme mnoho výrobků a řešení využívajících zkapalněný vodík, jako jsou zásobníky pro skladování, návěsy pro transport nebo čerpací stanice,“ přibližuje zapojení děčínské společnosti Chart Ferox do projektu její ředitel Bronislav Převrátil.

Ferox se projektu, který má pomoci najít cestu k dekarbonizaci letecké dopravy, účastní jako jediná česká firma. Výsledkem testů by měla být příprava infrastruktury pro tankování nejen menších, ale především velkých dopravních letadel. Právě vodík bude klíčovým řešením pro dekarbonizaci krátkých a středně dlouhých letů, což je zásadní pro pokrok v provozu letectví s nízkými emisemi uhlíku. Takových letů se přitom jen v Evropě uskuteční několik desítek tisíc každý den.

Projekt GOLIAT (Ground Operations of LIquid hydrogen AircrafT) získal finanční podporu ve výši 10,8 milionu eur z programu Horizon Europe Evropské unie prostřednictvím CINEA, Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí. Projekt bude trvat čtyři roky a jeho cílem je ukázat, jak lze technologie pro manipulaci a tankování kapalného vodíku s rychlými průtoky bezpečně a spolehlivě vyvinout a použít pro operace na letištích. „Zkapalněný vodík (LH2) je jako čisté a efektivní palivo slibným řešením pro snížení emisí skleníkových plynů spojených s provozem letišť a jejich závislostí na fosilních palivech. Vysoká energetická hustota LH2 umožňuje dlouhé doletové vzdálenosti pro letadla, avšak před širokým použitím vodíku na letištích je potřeba lépe porozumět provozním, regulačním, ekonomickým a bezpečnostním dopadům, stejně jako kapacitě a výkonu technologií,“ vysvětluje mediální zástupce Feroxu Martin Jonáš.

Pro Ferox to není první kontakt s leteckým nebo kosmickým průmyslem. Již delší dobu se totiž podílí na výrobě většiny raket mířících do vesmíru, do kterých dodává nádrže a palivové systémy. „Je možné říct, že když budete sledovat start jakéhokoliv dominantního hráče, který dnes létá do kosmu, tak se tam potkáte s palivovým systémem Chartu. To je trh, na kterém chcete být, protože je spojený s určitou prestiží. Ale i odbornosti a certifikací, kterou musíte získat. Bariéry vstupu jsou značné a jsou vázané k know-how, které jsme si desítky let budovali a která vás předurčuje se účastnit takového zajímavého byznysu,“ přibližuje zkušenosti s extrémně náročnou výrobou generální ředitel Chart Ferox Bronislav Převrátil.

