Chaos v Děčíně: půlka mostu je zavřená

Děčín - Z Podmokel na Staré Město řidiči přes Nový most nedojedou.

Trpělivost bude v příštích týdnech v Děčíně nedostatkovým zbožím. Hlavně pro řidiče. Blížící se napojení Vilsnické spojky na Nový most si totiž o víkendu vynutilo další výrazné dopravní omezení, tentokrát uzavírku celé poloviny důležité spojnice obou břehů Labe. Řidiči tak musí jezdit oběma směry jen po jedné půlce Nového mostu, který vede z Děčína do Podmokel.



To je problém především ve špičce. Kolony aut se totiž tvořily i v době, kdy se řidiči z Děčína do Podmokel a opačně dostali přes obě části mostu. Dopravní experti ale měli navrhnout jediné řešení, které v této fázi stavby bylo možné.

„Jedná se o dopravní omezení, které ještě více zkomplikuje dopravu ve městě. V tuto chvíli však není jiná možnost, než se s tím popasovat a maximálně se obrnit trpělivostí,“ poznamenala primátorka města Marie Blažková.



Uzavření Nového mostu s sebou přineslo řadu otázek. Dopravní značení se totiž na řadě míst změnilo a lidé musí jezdit jinudy, než byli zvyklí. „Když jedu od Mototechny na Starák, tak jediná cesta je přes Tyršák?“ ptala se například Jarka Majeriková.

Na Staré Město se nyní řidiči z Podmokel přes Nový most skutečně vůbec nedostanou. Musí zvolit cestu přes Tyršův most nebo projet až na Benešovskou ulici a odsud se přes Kamenickou vrátit směrem do centra a pokračovat dál na Staré Město.

CESTA NA ÚSTÍ

I na Kamenické na řidiče čeká uzavírka úseku silnice ve spodní části ulice. Nově lze tudy právě kvůli plynulosti výjezdu z Benešovské ulice projet jen jedním směrem. Odsud mohou řidiči pokračovat jak do centra, tak směrem na Liberec.



Největší změna ale nastala při příjezdu od Ústí nad Labem. Z kruhového objezdu u Tesca je možné jet pouze na parkoviště k obchodnímu centru a vpravo do ulice Předmostí ke sjezdu z Nového mostu. Ten nyní začal sloužit jako nájezd. Lidé odsud mohou pokračovat k Mototechně jako dříve nebo právě na Nový most.

Pokud se řidiči potřebují dostat z Podmokel do Ústí nad Labem, musí využít Dělnickou ulici a projet na Ústeckou pod viaduktem.

Řidiči, kteří pojedou po Novém mostě z Děčína, pak nově nemohou pokračovat k Mototechně, ale objízdná trasa je navede směrem k Tescu. Pokud tak potřebují do Podmokel, musí se otočit na kruhovém objezdu u Tesca a odsud do centra Podmokel pokračovat.

JEN NĚKOLIK TÝDNŮ

Na jak dlouhou dobu omezení řidiče čeká, závisí na průběhu prací a počasí. Podle informací Deníku by takto měli řidiči jezdit jen několik týdnů.



Chodci se žádných omezení obávat nemusejí. Přes stavbu se dostanou okolo tenisových kurtů tak, jak byli zvyklí.