Pohled z vlaku nabízí svezení se hned na několika tratích, vedoucími severními Čechami. Jsou to Praha hl. nádraží – Děčín, Praha Masarykovo nádraží – Louny, Ústí nad Labem hl. n. – Louka u Litvínova, Ústí nad Labem západ – Kolín, Rumburk – Děčín a Ústí nad Labem – Nymburk.

Nejúspěšnější trať zachycuje jízdu vlakem Eurocity. Strojvedoucí jel lokomotivou, které lidé od dráhy říkají Bastard a na prestižních mezinárodních expresech z Česka do Německa už nejezdí. I to je důvodem oblíbenosti projížďky, myslí si Pavel Rovenský z Českých drah. „V Bastardovi byla ještě stupňovitá regulace, mašinfíra musel trať i řízení velmi dobře znát,“ vysvětluje muž, který do Pohledu z vlaku vybírá trati. Podle něj diváky možná uhranulo i to, jak je kabina Bastardu prostorná. Tak je dobře vidět nejen na strojvedoucího, ale i na trať. „Obojí je super. Cesta podél Labe s Portou Bohemikou i pěkně oblečený strojvedoucí, který podal excelentní výkon,“ usmívá se Rovenský.

Tento 39letý železničář žije u Prahy. Z jejího hlavního nádraží občas vede vlaky do Teplic nebo Děčína. K severním Čechám chová vřelý vztah: u České Kamenice má chatu a v Ústí přátele, u kterých bydlel, když byly v roce 2002 povodně v pražském Karlíně, kde tehdy žil s rodiči. Vůbec nejnovější jízda, kterou vybíral, je z Masarykova nádraží do Loun. Na stránkách projektu najdete i cestu z Děčína do Rumburku nebo z ústeckého západního nádraží do Nymburku. „Tuto trať mají lidé také moc rádi. Je zajímavá, absolvoval ji nákladní vlak naložený dvěma a půl tisíci tun uhlí z mostecké pánve,“ popisuje Rovenský s tím, že vlak pak pokračoval do Řečan nad Labem, odkud vede vlečka do chvaletické elektrárny.

Jednou z „vychytávek“ Pohledu z vlaku je, že si lidé v průběhu jízdy můžou přepínat jednotlivé pohledy. Na liště vedle videa vidíte, že vlak právě jede kolem návěstidel, rychlostníku nebo vzdálenostního upozorňovadla. „Může to pomoct strojvedoucím, kteří si chtějí osvěžit trať,“ upozorňuje Rovenský. Videozáznamy mají i archivní funkci. „Ty trati můžou za několik let vypadat jinak,“ upozorňuje Pavel Mojžíš z Dialog Media – agentury, která dělá projekt na klíč Českým drahám. Ty s Pohledem z vlaku začaly kolem roku 2014. Zprvu stál v zádech strojvedoucímu kameraman s velkou televizní kamerou na stativu. Později se přešlo k malým, ale moderním kamerám s rozlišením 4K.

Zdroj: Youtube

Ladislav Kohoutek vede na videu vlak z Děčína do Drážďan. Na železnici je od roku 1980. „Nejzajímavější zážitky jsem měl asi v hektickém roce 2004, kdy jsme se učili na okruhu a trati krotit nová Pendolina, probíhala intenzivní výuka němčiny, německých předpisů a po příslušných zkouškách se nám na konci roku otevřel nový železniční svět Deutsche Bahn,“ prozradil strojvedoucí.

Petr Hrdlička vedl na snímku nákladní vlak s uhlím z Mostu do chvaletické elektrárny. U drah je od roku 1986. Rád vede vlaky na trase Chomutov – Vejprty v zimě. „To byla vždy pohádka,“ líčí strojvedoucí. Jako nejzajímavější zážitek v kariéře popsal překvapivě nehodu, kterou zavinil v roce 2011. „Krátce potom mi totiž došla spousta věcí a začal jsem žít úplně jinak,“ svěřil se P. Hrdlička.

Jak vidí svět strojvedoucí

Kromě tratí projekt představuje i strojvedoucí. Radoslava Fymana zachytily kamery, jak vede vlak na trati Praha Masarykovo nádraží – Louny. U dráhy je už od roku 1982. Jezdí i nostalgické jízdy s parními lokomotivami. „Toho, že jsem se stal strojvůdcem, nelituji a nikdy litovat nebudu. Bylo to krásné a je to krásné. A pokud existuje nějaký příští život, bych chtěl být opět strojvůdcem,“ svěřuje se na stránkách Pohledu z vlaku.