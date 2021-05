Přesto je potřeba kvůli stavbám jezdit opatrně. Nehledě na nedávné tragické dopravní nehody s úmrtím řidičky z konce loňského roku. Není ovšem výjimkou narazit na řidiče, kterému nestačí povolená devadesátikilometrová rychlost. Další zase ignorují omezení rychlosti po trase, přikázané dopravním značením. Před tím varují odborníci na bezpečnost v dopravě.

Rekonstrukce vozovky silničního tahu v Neštěmicích by podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Niny Ledvinové měla být hotová do konce května. Za práce, které začaly už loni v polovině října, organizace zaplatí necelých 31 milionů korun. „Provádíme souvislou velkoplošnou opravu asfaltového povrchu silnice včetně příslušenství, a to v celkové délce v délce 1,9 kilometru. Provoz je veden v zúžených jízdních pruzích,“ upřesnila mluvčí.

Další významnější zdržení ve smyslu zásahu do plynulosti jízdy představuje rekonstrukce mostu v Malšovicích, tedy vlastně už jen kousek před Děčínem. Musíte zde odbočit do objízdné trasy, která je ale dlouhá jen nějakých sto, možná sto padesát metrů. Nelze tudy jet rychle, ale vzhledem ke stavu vozovek v obou směrech, klikatosti a šířce nebo přenosným značkám tak maximálně do 50 kilometrů v hodině a v zatáčkách dokonce raději spíš třicet za hodinu. Ve směru z Děčína obzvlášť, jelikož se tu napojuje vedlejší silnice.

Oprava mostu začala teprve v dubnu a pokračovat bude až do konce září. Cena přesáhne 27,5 milionu korun. Most čeká snesení a jeho likvidace, následovat bude výstavba mostu nového včetně založení a úpravy takzvaných nivelet komunikací na mostě a pod mostem.

Cesta mezi Děčínem a Ústím tedy vyžaduje zvýšenou pozornost řidičů, nicméně během cesty často narazíte na ty, kdo na bezpečnost doslova a do písmene kašlou. Přitom zde například loni v květnu pod koly dodávky zahynul 36letý chodec a v polovině prosince týden před Vánoci řidička. Další tragické havárie se tu odehrály i v předchozích letech.

„Lidé, kteří tudy jezdí pravidelně, by měli vyjet o čtvrt hodiny dřív, aby pak zbytečně nehonili čas a neriskovali život. Na kyvadlově řízených úsecích u staveb se stávalo, že jeden na červenou zastavil, ale dalších pět ho objelo a klidně jelo na červenou. Teď to řídí fyzicky lidé,“ varoval odborník na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIP v Ústeckém kraji Jan Pechout.

Silnici I/62 podél Labe označil za zrádnou. „Protože je široká a zdánlivě přehledná. Jenže ty táhlé zatáčky, které obsahuje a co vypadají, že jsou přehledné, klamou. Naopak, jsou pěkně záludné. Kdo jede nad devadesát a myslí si, že krásně vidí, může najednou s údivem sledovat, jak se na něj řídí z protisměru další auto. Čelní střety tu bývají tragické,“ dodal Pechout.