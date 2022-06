Velká šífácká sláva vypukne v pátek 17. června a bude pokračovat až do neděle 19. června. „Nejen Děčíňáci si tak budou moci užít nevšední prohlídky, vyzkoušet pestrou nabídku pokrmů na Food festivalu, dopřát okružní plavbu po Děčíně nebo se zaposlouchat do hudby hned na několika místech po celém městě. Jsem rád, že se i podařilo na tento termín domluvit se Správou železnic prohlídku rekonstrukce železničního mostu a tunelu v Prostředním Žlebu,“ láká na jubileum náměstek děčínského primátora Martin Pošta.

Páteční oslavy odstartuje v 18 hodin v Křížové ulici 21. Mezinárodní hudební festival. Při nepřízni počasí se zahajovací koncert Ústřední hudby AČR přesune do kostela Povýšení svatého Kříže. V sobotu a v neděli bude na Smetanově nábřeží od 10 do 18 hodin zpřístupněn pro veřejnost kotvící remorkér Beskydy. Na parkovišti u městské knihovny bude mít v rámci oslav svou prezentaci Střední škola lodní dopravy a technických řemesel s interaktivním doprovodným programem. Během soboty bude pokračovat hudební festival. „V 17 hodin vás zveme na průvod, který půjde z Labského nábřeží přes Tyršův most a stočí se na parkoviště u knihovny, kde proběhne velký závěrečný společný koncert všech dechových orchestrů,“ zve k návštěvě Barbora Strašnovová z děčínského magistrátu. Kvůli průvodu bude omezena doprava v čase od 16 do 18.30 hodin.

V sobotu si bude možné od 10 do 17 hodin prohlédnout rekonstruovaný tunel a most přes Labe v Prostředním Žlebu. Součástí bude komentovaná prohlídka Děčínského tunelu. Pro zájemce je zajištěna kyvadlová autobusová doprava od městské knihovny. Jezdit bude každých třicet minut od 10 do 17 hodin. Ve stejný den si bude možné v 15 hodin projít loděnice v Křešicích.

V neděli v 10 hodin přepadne remorkér Beskydy kotvící na Smetanově nábřeží Rakouská námořní historická vojenská jednotka, kterou si bude možné po zbytek dne prohlédnout v přístavišti pod zámkem. Na vedlejším parkovišti pod knihovou se uskuteční food festival a každé dvě hodiny se začátkem v 11 hodin bude vyjíždět na okružní plavbu Děčínem výletní loď.

Základem Československé plavby labské se staly lodě zabavené jako válečné reparace po první světové válce. Firma se postupně propracovala mezi deset největších vnitrozemských lodních dopravců v Evropě. Největšího rozmachu se ČSPLO dočkala v letech 1975 až 1985, kdy byla v souvislosti s rozhodnutím přepravovat po Labi uhlí pro chvaletickou elektrárnu upravena celá střední část Labe. V 80. letech byla ČSPLO největším středoevropským rejdařstvím, které zaměstnávalo bezmála 4 000 lidí. Společnost vlastnila labské přístavy v Děčíně, Ústí nad Labem, Lovosicích, Mělníku, Praze a Kolíně a loděnici v Křešicích u Děčína.

Zhruba sedm set československých lodí na trase z Děčína do Hamburku, kde Československo po první světové válce získalo výhodný pronájem části přístavu, přepravovalo až milion tun zboží ročně.

Po roce 1989 a následné privatizaci se však propadla i kvůli ztrátě dopravy energetického uhlí do finančních problémů a skončila v konkurzu. Část firmy provozující říční nákladní dopravu poté koupila společnost ARGO Bohemia, která ji provozovala pod názvem ČSPL. Dnes je společnost v německých rukách a vlastní ji rejdařství Rhennus.