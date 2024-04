Nově se mezi certifikované producenty zařadil Radomil Macek, který v Severní u Lobendavy chová pstruhy a kapry, výroba jutových lan a švihadel od firmy Romak nebo svíčky z včelího vosku od Adriany Hofmanové. „Je to pro nás důležité, že se dostaneme do povědomí lidí, že něco takového existuje. Na rozdíl od většiny konkurence, která dělá motané svíčky, my děláme odlévané,“ přibližuje Hofmanová, která své svíčky vyrábí přibližně dva roky v Dolní Poustevně. Její výrobky si je možné koupit na e-shopu nebo v bezobalovém obchodu Násypka v Rumburku. „Když jsem chodila na střední zemědělskou školu, měli jsme tam předmět včelařství, který mne bavil. Později jsme si manželem pořídili včely a hodně nás to chytilo. Byl z toho i nějaký vosk, ze kterého jsme začali tvořit. Hned nás to chytlo,“ popisuje svou cestu ke svíčkám Adriana Hofmanová.

Dalším nově certifikovaným výrobkem jsou bio výrobky z jablek Michala Šatníka, který využívá ovoce z okolí Varnsdorfu a Srbské Kamenice.

Mezi certifikovanými zážitky jsou pak nově Dny lesních řemesel, které každoročně pořádá na louce nedaleko Dolského mlýna Správa Národního parku České Švýcarsko. „Dny lesních řemesel je tradiční akce spojená s Českým Švýcarskem a tradicemi lesních řemesel. Značku regionálních produktů považujeme za prestižní,“ řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Aby mohli výrobci nebo pořadatelé získat označení regionální produkt z Českého Švýcarska, musí splnit několik podmínek. Kromě zaručeného místa původu musí také být výjimečné svou kvalitou, šetrné k životnímu prostředí a musí být vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin. Podobné podmínky platí také pro certifikované zážitky.

Mezi již dříve certifikovanými výrobci je například vyhlášená varnsdorfská cukrárna Café Dlask, kovové knoflíky ze Šluknova nebo děčínská čokoládovna Jordan. Ze zážitků se pak mohou certifikátem pyšnit například velikonoční jízda v Mikulášovicích, Tolštejnské slavnosti nebo pochody skalními hrádky Labských Pískovců.

