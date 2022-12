Sbor Domu dětí a mládeže Děčín se zpívání koled s Deníkem účastní již mnoho let, za tu dobu prošlo sborem několik stovek dětí. „Cvičili jsme od chvíle, kdy jsme se o termínu koled dozvěděli. Tedy asi dva měsíce,“ říká sbormistryně Martina Záhorová, která s malými zpěváky pracuje už třicet let. Letos se na pódium postaví 20 až 25 dětí od těch nejmenších až po ty dospívající. Právě s těmi nejmenšími je práce na secvičování nových skladeb nejnáročnější, mnohdy totiž ještě neumí ani číst. Text se tak musí učit podobně, jako se učily třeba básničky ve školce. Tedy neustálým opakováním, až si jej zapamatují.

Zdroj: DeníkPřestože se v posledních dvou letech nemohla akce Česko zpívá koledy konat před diváky, sbor DDM se do ní i přesto zapojil. Jednotliví členové souboru, někdy i za přispění rodičů, se natočili při zpívání koledy. Martina Záhorová pak se svými spolupracovníky video sestříhala a namixovala do jednoho videoklipu, který vždy před Vánoci zveřejnili a slavili s ním úspěch. Práce na videoklipu přitom zabraly několik dní. I tak to byla podle ní zajímavá zkušenost, ale zpívání před publikem nic nemůže nahradit. „Je to úžasné. Není nad živé zpívání, když slyšíte poslech živých lidí a vidíte a slyšíte jejich reakce,“ těší se na další živý ročník akce Česko zpívá koledy sbormistryně.

Kromě děčínského zámku se ve středu 7. prosince rozezní koledy také v Dětském domově v Lipové, v DDM v Rumburku, na Křinickém náměstí v Krásné Lípě, ve Varnsdorfu, v České Kamenici pod vánočním stromem na náměstí Míru, před obecním úřadem v Horních Habarticích, v kostele svaté Anny v Malé Veleni nebo ve školce v ulici K. H. Borovského v Děčíně. Více na www.ceskozpivakoledy.cz.