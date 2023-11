Ve školkách, v kostelech nebo na náměstích se rozezní ve středu 13. prosince v 18 hodin koledy. Lidé si přijdou zazpívat v rámci akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník. V předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je schopnost hudby sjednocovat více než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let.

Česko zpívá koledy na děčínském zámku v roce 2019. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Jedním z míst, kde se každoročně k Česko zpívá koledy připojují, je například rumburský dům dětí a mládeže. „Připravíme hudební nástroje, namnožíme zpěvníky, takže si může přijít zazpívat úplně kdokoliv. Zároveň s koledami spojíme také výtvarnou dílničku,“ říká Helena Červinková z DDM Rumburk. Příchozí budou lákat nejen na zpěv, ale také na drobné sladkosti nebo čaj.

Zdroj: DeníkKaždoročně se k Česko zpívá koledy připojují také v Dětském domově v Lipové. „Každý rok čekáme na vydání zpěvníků, abychom mohli začít zkoušet. Když přijde den koled, všichni se hezky oblékneme a jdeme zpívat, čeká tam na nás čaj nebo pro dospělé punč,“ říká David Brabenec z dětského domova. Svůj zpěv si ani v minulých letech nenechávali jen pro sebe, chodili zpívat mimo areál domova tak, aby se mohli připojit i další lidé z Lipové. Také letos si půjdou děti z domova zazpívat mimo jeho brány. Poprvé by se tam rádi zkusili spojit s lipovským domovem důchodců, který se také k Česko zpívá koledy přihlásil. „Nejen, že to bude změna oproti předchozím letům, ale je příjemné sledovat interakci dětí a seniorů. S tím již zkušenosti máme, protože do domova seniorů chodíme při vybraných příležitostech zpívat již nyní,“ doplňuje Brabenec.

Sbory zazpívají druhou prosincovou středu opět šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.