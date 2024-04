Správa národního parku České Švýcarsko přijala ke konci dubna opatření, které v případě požární výstrahy omezuje návštěvy turistů v chráněném území za pomoci "semaforu". Český hydrometeorologický ústav vydal v pondělí 29. dubna výstrahu před požárem, která tak pro návštěvníky národního parku znamená zákaz vstupu do lesů v nočních hodinách.

Stupně požárního rizika v Českém Švýcarsku | Foto: NPČŠ/Tomáš Salov

Protipožární semafor sepnul tři dny poté, co v národním parku vstoupil v platnost. "Od vzniku národního parku v roce 2000 do současnosti hořel les na jeho území v celkem 82 případech. Ve většině těchto případů bylo příčinou lidské zavinění," uvedl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov důvod, proč se správa parku rozhodla další opatření zavést.

A jak semafor funguje? V případě, že ČHMÚ nevydá žádnou výstrahu, mohou návštěvníci území národního parku dle návštěvního řádu využívat bez dalších omezení. Samotný návštěvní řád národního parku rozdělávání ohňů či kouření v přírodním prostředí zakazuje, tento zákaz se vztahuje například i na používání kempingových vařičů.

Novou starostku si zvolilo Hřensko. V jeho čele je Kateřina Horáková

Při vyhlášení prvního stupně požární výstrahy označovaného ČHMÚ jako nízký - žlutá barva na mapě výstrah, stejně jako platí nyní, pro návštěvníky automaticky vstupuje v platnost noční zákaz vstupu do lesů národního parku v čase od 22 do 6 hodin. "Smyslem omezení je předcházet vzniku požárů v souvislosti s ilegálním nocováním a rozděláváním ohňů na území národního parku," doplnil Salov.

Při vyhlášení druhého stupně požární výstrahy označovaného ČHMÚ jako vysoký - oranžová barva na mapě výstrah, pro návštěvníky automaticky znamená noční zákaz vstupu do lesů národního parku v čase od 22 do 6 hodin a jejich pohyb je navíc omezen pouze na značené turistické trasy. "Smyslem omezení je co nejvíce zúžit oblasti možného vzniku požáru, při současném zachování dostupnosti cílů pro návštěvníky národního parku," vysvětlil Salov.

Mohlo by vás také zajímat: Násilníkům z benešovského sídliště dal soud podmínky, musí zaplatit i odškodné